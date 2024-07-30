Gram Altın 5500 TL Olacak! Büyük Patlama İçin Tarih Verildi

Yatırım için güvenilir Liman olan altın fiyatları ile ilgili yeni bir son dakika duyurusu daha yapıldı. Son dönemlerde iniş çıkışları ile dikkat çeken altın fiyatları için rekor tarihi belli oldu. Gram altın fiyatları tam 5.500 TL’ye yükselecek. Altın ve para piyasaları uzmanları, Gram altının rekorları alt üst edeceği yeni tarihi açıkladı. Peki Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Gram altın kaç TL olacak?
Gram altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemlerde iniş çıkışları ile dikkatleri üstüne çeken Altın fiyatlarında rekor tarihi belli oldu. Yıl sonuna doğru gram altın resmen ikiye katlanacak. Hem gram altın fiyatları hem de çeyrek altın fiyatları artacak. İşte altın yatırımcısı için gram altında rekor tarihi…
Altın fiyatları son dönemlerde iniş çıkışları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak altın ve para piyasaları uzmanları elinde, yastık altında, Kıyıda köşede altın biriktirenler için yeni haberleri açıkladı. Güncel altın fiyatları 2520 TL olarak açıklanırken son gelen bilgilere göre Yıl sonuna doğru altın resmen uçuşa geçecek.
Özellikle kasım aralık ayları arasında altında büyük bir sıçrama bekleyen Uzmanlar yıl sonunda 3500 TL seviyesini öngörüyor. 2025 yılında ise gram altın fiyatlarının iki katına çıkması, Şubat ayında gram altının 5500 TL seviyesini görmesi bekleniyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı çeyrek altın fiyatları ile ilgili yeni tahminlerini de açıkladı. Çeyrek Altın fiyatlarının yıl sonu itibariyle daha da artacağı ve 7.500 TL seviyelerine kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Çeyrek Altın fiyatlarında da ilk yükselişin Kasım ayında başlaması öngörülüyor. Altın sahipleri için uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Elinde altın olanların beklemesi tavsiye edilirken altın borcu olanların ise Yıl sonuna kadar kapatması gerekiyor.
NOT: Bu haber bilgilendirme amacıyla yazılmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi taşımamaktadır.
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