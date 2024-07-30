Winston, Marlboro, Kent, Parliament, Camel Sigara Fiyatlarına Yeni Zam! Ağustos’ta Geçerli Olacak

Tiryakileri yıkacak sigara zammı Haberi geldi. Sigara fiyatlarına Ağustos’ta yeni zam geliyor. Winston, Marlboro, Kent, Parliament, Camel zamlı fiyat listesi haberimizde…

Sigara fiyatlarına yeni zam geliyor. Ağustos ayından itibaren geçerli olacak sigara zammı paket başı 5 TL olacak. Zam sonrası yeni sigara fiyatları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki yeni zamlı sigara fiyat listesi belli oldu mu? Zamlı Winston, Marlboro, Kent, Parliament, Camel Sigara Fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika sigaraya zam haberi geldi. Sigara fiyatları Ağustos ayında bir kez daha artacak. Son olarak Temmuz’da ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansımıştı. Ancak bazı firmalar ÖTV zammını düşürmüş daha az zam yapmıştı. Son dakika haberine göre Ağustos ayında sigaraya zam gelecek.

SİGARA FİYATLARINA PAKET BAŞI 5 TL ZAM

Erol Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre bazı firmalar sigara fiyatlarına zam hazırlığı yapıyor. Temmuz ayında yapılan sigara zammını yeterli bulmayan firmalar, Ağustos ayında da sigara fiyat listesini güncelleyecek. Sigaraya yeni zam ise paket başı 5 TL olacak.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Sigara fiyatlarına Ağustos ayında beklenen zam sonrası yeni zamlı sigara fiyat listesi de merak ediliyor. 5 Ağustos’tan itibaren beklenen sigara zammı ile yeni fiyat listesi şöyle olacak:

Mrlbr Rd/Tch Fiyatı: 75 TL

Prlmnt Fiyatı: 78 TL

Camel: 78 TL

Winston 80 TL

Kent: 80 TL