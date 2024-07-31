HAMAS Lideri İsmail Heniyye Suikast Sonucu Şehit Oldu

Filistin direnişinin ve HAMAS’ın lideri İsmail Heniyye, suikast sonucu şehit oldu. İsrail, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni için İran’da bulunan Heniyye’ye, bulunduğu konutta suikast düzenledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni nedeniyle İran’da bulunan HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, suikasta uğradı. HAMAS, saldırının arkasında İsrail’in olduğunu açıkladı.
Pezeşkiyan’ın yemin töreni nedeniyle başkent Tahran, Yemen’den Filistin’e, Lübnan’a kadar direniş cephesinin önderlerine ev sahipliği yapıyordu. Bu nedenle Tahran’da bulunan Heniyye’ye konutunda olduğu sırada suikast düzenlendi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada olay doğrulanarak, “Kahraman Filistin milletine ve İslam milletine, direniş cephesinin savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek, HAMAS İslami direnişinin siyasi dairesi başkanı Sayın Dr. İsmail Haniyeh’in ikametgahı ziyaret edildi. Bu sabah (Çarşamba) Tahran’da vuruldu ve korumalarından biri şehit oldu. Olayın nedeni ve boyutları araştırılıyor, sonuçlar daha sonra açıklanacak.” ifadeleri kullanıldı.
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