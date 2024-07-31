Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Dünyadan

HAMAS Lideri İsmail Heniyye Suikast Sonucu Şehit Oldu

Yayınlanma:
ABONE OL

İsrail, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Yemin Töreni İçin İran’da Bulunan Heniyye’ye Suikast Düzenledi

Filistin direnişinin ve HAMAS’ın lideri İsmail Heniyye, suikast sonucu şehit oldu. İsrail, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni için İran’da bulunan Heniyye’ye, bulunduğu konutta suikast düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin töreni nedeniyle İran’da bulunan HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, suikasta uğradı. HAMAS, saldırının arkasında İsrail’in olduğunu açıkladı.

SUİKAST TAHRAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Pezeşkiyan’ın yemin töreni nedeniyle başkent Tahran, Yemen’den Filistin’e, Lübnan’a kadar direniş cephesinin önderlerine ev sahipliği yapıyordu. Bu nedenle Tahran’da bulunan Heniyye’ye konutunda olduğu sırada suikast düzenlendi.

İLGİLİ HABER İsrail Dışişleri Bakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Küstah Tehdit

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada olay doğrulanarak, “Kahraman Filistin milletine ve İslam milletine, direniş cephesinin savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek, HAMAS İslami direnişinin siyasi dairesi başkanı Sayın Dr. İsmail Haniyeh’in ikametgahı ziyaret edildi. Bu sabah (Çarşamba) Tahran’da vuruldu ve korumalarından biri şehit oldu. Olayın nedeni ve boyutları araştırılıyor, sonuçlar daha sonra açıklanacak.” ifadeleri kullanıldı.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Dünyadan
24 Temmuz 2024
Eylem Tok ABD’de yeniden hakim karşısına çıkacak

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçıran Eylem Tok yeniden hakim karşısına çıkacak. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci’ye çarpan ve ölümüne sebep olan 17 yaşındaki oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok ABD’de yeniden hakim karşısına çıkacak. Eylem Tok’un iade davasının 11 Eylül’de yeniden görüleceği öğrenildi. […]

Dünyadan
23 Temmuz 2024
Elon Musk’tan Çarpıcı Paylaşım: “ABD İflas Ediyor”

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Amerika iflas etmeye doğru gidiyor” dedi. Bu çarpıcı açıklama, geniş yankı uyandırdı. Ünlü girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Son paylaşımında ABD’nin ekonomik durumuna dair endişelerini dile getiren Musk, “Amerika iflas etmeye doğru gidiyor” ifadesini kullandı. İşte detaylar… […]

Dünyadan
18 Temmuz 2024
Biden adaylıktan çekilecek mi! Açıklaması dikkat çekti

ABD’de Trump’ın uğradığı saldırı sonrası başkanlık yarışı daha da dikkat çekici bir hale geldi. Mevcut Başkan Biden’den de önemli açıklamalar var. Peki Biden adaylıktan çekiliyor mu? ABD Başkanı Biden, son dönemlerde davranışları ile dikkat çekiyor. Bu da nedenle de hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı sorgulanıyor. Açıklama yapan Biden, doktorların hasta olması durumunda adaylıktan çekileceğini […]

Advertorial Bağlantılı
16 Temmuz 2024
Beyond Coffee: The Unexpected Uses of Paper Cups in Art and Education

Most people know paper cups as containers used for holding coffee and other beverages, but they are much more than that. Due to their flexibility and availability, paper cups have become an interesting object in art and educational activities. This article focuses on the artistic and educational aspects of paper cups and the solutions offered […]

Gram Altın 5500 TL Olacak! Büyük Patlama İçin Tarih Verildi

Emekliye 5000 TL İKRAMİYE Onaylandı! TBMM’den Tüm Emeklilere Müjde Geldi

Winston, Marlboro, Kent, Parliament, Camel Sigara Fiyatlarına Yeni Zam! Ağustos’ta Geçerli Olacak

ING Bank 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Verecek! Tek Şartla Şipşak Onay Çıkıyor

Emekliye Müjde 19.15’te Geldi! En Düşük Emekli Maaşı İLAVE REFAH PAYI ile 15.500 TL Oluyor

Türkiye’ye Giriş Yaptı! Bu Gece ve Yarın Etkili Olacak: 81 İl İçin Önemli Uyarı Yapıldı