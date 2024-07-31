3000 TL Ara Zam Sürprizi! Asgari Ücretliye 09.15’te Müjdelendi

Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmesi. Milyonlarca çalışanın beklediği haber kulislerden sızdı. Ara zam için düğmeye basıldı. Son bilgilere göre asgari ücrete 3000 TL ek zam yapılacak. Üstelik asgari ücrete 2. Ara zam tarihi de belli. Çalışanlar bu kararla sevinçten bayram edecek. İşte asgari ücret zammı ve detaylar…
Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan Temmuz ayında istediği zammı alamadı. Ancak çalışanların umutları hala yüksek. Çünkü son gelen kulis bilgileri de asgari ücrete ara zam yapılacağı yönünde oldu. Asgari ücrete ek zam için yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen son haberlere göre asgari ücretlilere Eylül’de yeni bir zam daha bekleniyor. SGK uzmanları, Ak Parti kulislerinden aldıkları bilgileri tek tek aktardı. Peki asgari ücrete ne kadar ara zam gelecek? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen yeni asgari ücret zammı ve tarihi…
Asgari ücrete Eylül ayında ara zam iddiaları son günlerde çok fazla gündeme geliyor. Bir çok SGK uzmanı kulis bilgilerine dayandırdıkları iddialarda, hükümetin Eylül ayında enflasyon düşüşünü fırsat bilere asgari ücret zammı vereceğini öne sürüyor. Çalışanları heyecanlandıran bir açıklama da SGK Uzmanı Ali Tezel’den geldi. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın hayat şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken ünlü SGK uzmanı, Ocak ayında yapılan asgari ücret zammının enflasyon nedeniyle adeta eridiğini vurduları. O nedenle de asgari ücrete ara zam yapılmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Tezel, hükümetin bunu yapmak zorunda kalacağına da dikkat çekti.
Asgari ücretli ve emekliler için kötü günler geride kaldı, resmen daha kötü günler başlıyor. Maaş zamları sınırlı tutulurken enflasyon ve hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. TÜRK-İŞ tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz 2024 açlık sınırı 19.000 TL’ye yükseldi. Yani açlık sınırı asgari ücretin 2000 TL üstüne çıktı. O nedenle de çalışanlar ve emekliler için hayat her geçen gün daha da zor hale geliyor.
Milyonlarca asgari ücretle çalışan Temmuz ayında alamadıkları zammı Eylül ayında bekliyor. Asgari ücrete ara zam iddiaları son günlerde daha da fazla konuşulmaya başlarken Eylül ayında enflasyonun düşüşünü fırsat bilen hükümetin 3000 TL’lik ilave zam vereceği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar bu yönde yapılan kesin bir açıklama bulunmuyor. Yani SGK uzmanları Eylülde asgari ücret zammı olacağını iddia ediyor fakat ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı bu duruma sıcak bakmıyor.
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