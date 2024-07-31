Tüm Türkiye’ye 3-4 Ağustos Uyarısı! Hemen Kaçacak Yer Bulun: İstanbul, Ankara İzmir Hepsi Yanacak

Son dakika uyarısı… Tüm Türkiye için bu hafta sonu oldukça zor geçecek. Afrika sıcakları geri dönüyor. İstanbul, Ankara İzmir Hepsi Yanacak. İşte detaylar…

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası gündüz yakıp kavurmuş, gece ise uyumayı bile zorlaştırmıştı. Dün Balkanlar imdadımıza yetişti ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. Hafta sonu için yeni haberler var. Sıcak sevenler bu habere sevinecek ancak sevmeyenler ise adeta darmaduman olacak. Çünkü bu hafta sonu Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgası ülkemize geliyor. İşte beklenen yeni hava durumu…

BU HAFTA SONU YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Hava sıcaklıkları yaz başından bu yana son derece yüksek seyrediyor. Türkiye’nin bir çok ilinde sıcak havalar nemle de birleşince vatandaşı oldukça zorluyor. Son günlerde sıcak havaları balkanlardan gelen serin hava kırmış, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar en azından geceleri uyuma imkanı yakalamıştı. Ancak Meteoroloji sayfası Hava Forum sıcak sevmeyenleri üzen yeni haberi verdi. Hafta sonu Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgası gelecek.

İşte Hava Forum’un o paylaşımı:

“Sıcak severlere müjde ! 🌡☀️ Hafta sonu ülkemize yeni bir Afrika sıcak hava dalgası geliyor!”

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR DİKKAT

Bu hafta sonu beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin yeni bir paylaşım daha yapan Hava Forum, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarda bulundu. Hava Forum açıklamasında yüksek sıcaklık denemesi olacağını dile getirdi.

İşte Hava Forum’un paylaşımı:

“Vitesi biraz artıralım mı? 🌡☀️ Hafta sonu İstanbul’da 36, Ankara’da 36, İzmir’de 40 derece denemesi yapılacak. Bol günes bekliyoruz.”