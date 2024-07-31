Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

Tüm Türkiye’ye 3-4 Ağustos Uyarısı! Hemen Kaçacak Yer Bulun: İstanbul, Ankara İzmir Hepsi Yanacak

Yayınlanma:
ABONE OL

Son dakika uyarısı… Tüm Türkiye için bu hafta sonu oldukça zor geçecek. Afrika sıcakları geri dönüyor. İstanbul, Ankara İzmir Hepsi Yanacak. İşte detaylar…

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası gündüz yakıp kavurmuş, gece ise uyumayı bile zorlaştırmıştı. Dün Balkanlar imdadımıza yetişti ancak bu durum çok uzun sürmeyecek. Hafta sonu için yeni haberler var. Sıcak sevenler bu habere sevinecek ancak sevmeyenler ise adeta darmaduman olacak. Çünkü bu hafta sonu Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgası ülkemize geliyor. İşte beklenen yeni hava durumu…

BU HAFTA SONU YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Hava sıcaklıkları yaz başından bu yana son derece yüksek seyrediyor. Türkiye’nin bir çok ilinde sıcak havalar nemle de birleşince vatandaşı oldukça zorluyor. Son günlerde sıcak havaları balkanlardan gelen serin hava kırmış, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar en azından geceleri uyuma imkanı yakalamıştı. Ancak Meteoroloji sayfası Hava Forum sıcak sevmeyenleri üzen yeni haberi verdi. Hafta sonu Afrika üzerinden yeni sıcak hava dalgası gelecek.

İşte Hava Forum’un o paylaşımı:

İLGİLİ HABER Winston, Marlboro, Kent, Parliament, Camel Sigara Fiyatlarına Yeni Zam! Ağustos’ta Geçerli Olacak

“Sıcak severlere müjde ! 🌡☀️ Hafta sonu ülkemize yeni bir Afrika sıcak hava dalgası geliyor!”

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR DİKKAT

Bu hafta sonu beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin yeni bir paylaşım daha yapan Hava Forum, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarda bulundu. Hava Forum açıklamasında yüksek sıcaklık denemesi olacağını dile getirdi.

İşte Hava Forum’un paylaşımı:

“Vitesi biraz artıralım mı? 🌡☀️ Hafta sonu İstanbul’da 36, Ankara’da 36, İzmir’de 40 derece denemesi yapılacak. Bol günes bekliyoruz.”

#image_title

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Genel
30 Temmuz 2024
Türkiye’ye Giriş Yaptı! Bu Gece ve Yarın Etkili Olacak: 81 İl İçin Önemli Uyarı Yapıldı

Son dakika haberi… Balkanlar üzerinden yeni hava sistemi Türkiye’ye giriş yaptı. Bu gece ve yarın etkili olacak. Tüm Türkiye için uyarı geldi. Son dakika haberine göre son günlerde etkili olan aşırı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Balkanlar üzerinden yeni hava sistemi Yurdumuza giriş yaptı. Meteoroloji kaynaklardan verilen bilgilere göre özellikle bugün ve yarın […]

Genel
30 Temmuz 2024
Aylık 600 bin TL Maaşla Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yetiyor

THY personel alımı ilanı yayınlandı. Türk Hava Yolları 600 bin TL maaşla personel alımı yapacak. Üstelik başvuru için en az lise mezunu olmak yetiyor. Türk Hava Yolları personel alımı yapacak. THY’nin resmi internet sitesinden paylaşılan ilana göre en az lise mezunu pilot alımı gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları’nın pilot alımı doğrultusunda verilecek maaş ise 600 bin […]

Genel
30 Temmuz 2024
Balıkesir’in O İlçesi İl Oluyor! Türkiye’nin 82 Plakalı İli Resmen Belli Oldu

Türkiye’nin 82 plakalı ili resmen belli oldu. Balıkesir’in o ilçesi il oluyor. İşte yeni Türkiye haritasında yeni iller… Türkiye’de bir ilçenin il olabilmesi için aranan şartlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Bu şartları Taşıyan ilçeler, il statüsüne alınıyor. Uzun süreden beri Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusuna yanıt aranıyordu. İl olmaya aday ilçeler […]

Genel
30 Temmuz 2024
İstanbullular hazırlıklı olun! Saat Verildi: Nihayet sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

İstanbullular için sevindiren haber geldi. Saat verildi, İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor. İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Özellikle Batı Karadeniz ve İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar etkisini arttıracak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den de İstanbul için saatli yağış uyarısı geldi. […]

3000 TL Ara Zam Sürprizi! Asgari Ücretliye 09.15’te Müjdelendi

HAMAS Lideri İsmail Heniyye Suikast Sonucu Şehit Oldu

Gram Altın 5500 TL Olacak! Büyük Patlama İçin Tarih Verildi

Emekliye 5000 TL İKRAMİYE Onaylandı! TBMM’den Tüm Emeklilere Müjde Geldi

ING Bank 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Verecek! Tek Şartla Şipşak Onay Çıkıyor

Emekliye Müjde 19.15’te Geldi! En Düşük Emekli Maaşı İLAVE REFAH PAYI ile 15.500 TL Oluyor