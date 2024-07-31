Dolar Ve Euro Gaza Bastı! Döviz Kurlarında Son Durum

Ortadoğu’da yaşanan siyasi gelişmeler ve Hamas lideri Henniyey’in öldürülmesinin ardından dolar ve euro resmen gaza bastı. Bu sabah saatlerinde İstanbul serbest piyasada dolar 33,1390 TL seviyelerinden güne başlarken Euro ise 35,9050 seviyelerinden başladı.
Bugün dolar serbest piyasada 33,1270 TL’den alınırken 33,1290 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.
Euro ise serbest piyasada 35,9030 liradan alınırken 35,9050 lira olarak satılıyor.
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