Dolar Ve Euro Gaza Bastı! Döviz Kurlarında Son Durum

Ekonomi 31 Temmuz 2024

Emekliye yeni jest açıklandı. 3’Ü 1 ARADA ÖDEME 1 Ağustos’tan İtibaren başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni müjde… SSK ve BAĞ-KUR emeklisi milyonlarca vatandaş için ek ödeme fırsatları Ağustos ayında da devam edecek. Emekliler Ağustos ayında hem çifte ek ödeme alacak hem de zamlı maaşlarını cebine koyacak. SSK BAĞ-KUR 4C ayrımı olmadan yapılacak ek ödeme […]