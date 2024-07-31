TBMM Onayladı! Emekli ve Memura Her Ay İLAVE İKRAMİYE Ödenecek

TBMM’de emekli ve memurlar için yeni karar gece yarısı çıktı. Milletvekilleri arasında gece yapılan görüşmeler doğrultusunda emekli ve memura yönelik yeni destekler onaylandı. Yeni alınan kararlar doğrultusunda, emekli ve memura her ay ilave ödemeler yapılacak. Maaş zamları düşük kalan memur ve emeklilerin ek ödemelerle ekonomik anlamda rahatlatılması hedefleniyor. Peki emekli ve memura ne kadar ek ödeme yapılacak? Emekli ve memura ilave ödeme ne zaman başlıyor?
Emekli ve memura yapılan Temmuz zamları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Son olarak en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye çıkarıldı. Emekliler, fark ödemelerini ağustos ayının başında alacak. Bir yandan emekli maaşlarına fark ödemeleri heyecanla takip edilirken bir yandan da emekli ve memurlar için yeni ilave ödeme duyuruları gelmeye devam ediyor. Gece yarısı TBMM’de alınan Yeni kararlar doğrultusunda emeklilere ek ödeme yapılacağı bildirildi. Peki hangi emekliler ek ödeme alacak? Emekliye ek ödeme fırsatları ve detaylar haberimizde…
TBMM’de gece yarısı yapılan oylama sonucunda emekli ve kamu çalışanlarına ek ikramiye ödemesi onaylandı. Yeni yasa tasarısı 31 Temmuz’a kadar resmi gazetede yayınlanırsa Ağustos ayından itibaren prim değişiklikleri ve ek ödemeler hesaplara geçmeye başlayacak. Ancak yasanın ağustos ayının sarkması durumunda ilk ödemeler Eylül ayından itibaren başlayacak.
TBMM’de onaylanan yeni yasa doğrultusunda kamu görevlilerine her ay düzenli olarak 707 gösterge karşılığı Toplu sözleşme ikramiyesi verilecek nokta bu ikramiyenin bugünkü değeri 641,81 TL olarak belirlendi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada sendika üyesi olmayan memurların ödeme kapsamı dışında olacağını bildirdi.
TBMM’de onaylanan yeni yasa doğrultusunda ağustos ayı itibariyle her ay düzenli olarak memur ve memur emeklisine ek ikramiye ödemesi gerçekleşecek. 707 gösterge karşılığında yapılacak olan ödemeler herhangi bir başvuru olmadan doğrudan emeklinin maaş hesabına aktarılacak.
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