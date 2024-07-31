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Rusya’dan Heniyye’ye Suikastine İlişkin İlk Açıklama: Kabul Edilemez

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Hamas lideri Heniyye’in İran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, ‘Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır’ denildi.

Hamas lideri Heniyye İran’da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Bu suikast dünya genelinde geniş Yankı uyandırırken Bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran’da gerçekleştirilen suikasti knarken bunun siyasi bir cinayet olduğunu ifade etti. Bogdanov, bu suikastin bölgede gerilimin tırmanmasına neden olacağını da sözlerine ekledi.

Rus RİA haber ajansına açıklama yapan Bogdanov “Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.

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kader gun
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