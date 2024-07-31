Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlarında İkinci Maçına Çıkıyor

A Milli kadın voleybol takımımız, 2024 Paris olimpiyat oyunlarında 2. Maçına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları Yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hız kesmeden devam ediyor. Milli sporcularımızla olimpiyatlarda Mücadele veriyor. Filenin Sultanları olimpiyat oyunlarında Yarın 2 maçına çıkacak. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan South Paris Arena’da Oynanacak olan karşılaşma TSİ 10.00’da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN MÜCADELE VERECEK

A Milli kadın voleybol takımımız, turnuvanın ilk maçında Hollanda’yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmişti. Yarınki maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek olan kadın voleybol takımımız, bu maçı kazanması durumunda çeyrek final için büyük bir avantajı elde edecek.

A milli takımımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarında C grubunda yer alıyor. Eğer Dominik Cumhuriyetini geçerse Filenin Sultanları 4 Ağustos pazar günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

ZEHRA GÜNEŞ YARINKİ MAÇIN KADROSUNA GİRDİ

Sakatlığı bulunan Zehra Güneş iyileşti ve yarınki maçın kadrosunda yer aldı. Ay yıldızlı ekibimizin Dominik Cumhuriyeti karşısında mücadele vereceği kadro ise şöyle:

“Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt”.