Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlarında İkinci Maçına Çıkıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hız kesmeden devam ediyor. Milli sporcularımızla olimpiyatlarda Mücadele veriyor. Filenin Sultanları olimpiyat oyunlarında Yarın 2 maçına çıkacak. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan South Paris Arena’da Oynanacak olan karşılaşma TSİ 10.00’da başlayacak.
A Milli kadın voleybol takımımız, turnuvanın ilk maçında Hollanda’yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmişti. Yarınki maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek olan kadın voleybol takımımız, bu maçı kazanması durumunda çeyrek final için büyük bir avantajı elde edecek.
A milli takımımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarında C grubunda yer alıyor. Eğer Dominik Cumhuriyetini geçerse Filenin Sultanları 4 Ağustos pazar günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Sakatlığı bulunan Zehra Güneş iyileşti ve yarınki maçın kadrosunda yer aldı. Ay yıldızlı ekibimizin Dominik Cumhuriyeti karşısında mücadele vereceği kadro ise şöyle:
“Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt”.
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