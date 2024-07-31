Emekli Maaşları Tekrar Değişiyor! Ağustos’ta REFAH PAYI ZAMMI Onaylandı

Emekliye müjde son dakika… Emekli maaşları yeniden değişiyor. Ağustosta emekliye refah payı zammı onaylandı. Emekliler için müjdeli haber kulislerden sızdı.

16 milyon SSK BAĞ-KUR ve 4c emeklisi için Temmuz ayı maaş zammı ayı olmuştu. Yasalar gereği emekli maaşlarına Her 6 ayda bir artış yapılıyor. Enflasyon oranında zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ne yazık ki yapılan zamdan memnun kalmadı. Emekli kök maaş sorunu da çözülemediği için emekli maaşları açlık sınırının çok altında kaldı. Üstelik her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen refah Payı zammı da Temmuz ayında açıklanmadı. O sebeple emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına gözünü çevirmiş durumda.

Milyonlarca emekli vatandaş Büyük bir merakla refah payı zammı olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtını merak ederken kulislerden ilk bilgiler geldi. Emekli maaşları tekrar değişiyor. Gelen kulis bilgilerine göre emeklilere Ağustos ayında refah Payı zammı verilecek. Milyonlarca emeklinin bütçesini rahatlatmayı hedefleyen zam oranına ilişkin de ilk bilgiler ortaya çıktı. Peki emekli refah Payı zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ek zam kaç TL olacak?

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EMEKLİYE YENİ ZAM AĞUSTOS’TA GELECEK

Temmuz ayı emekli maaş zamları Geçtiğimiz günlerde açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaş zammı yüzde 24.73, memur emeklisinin maaş zammı ise %19.31 olmuştu. Kök maaşı 8.000 TL ve altında olan emeklilere verilen en düşük emekli maaşı zammı ise 2500 TL olarak gerçekleşti. Böylece en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükselmiş oldu.

Ancak emekliler verilen zam oranlarından memnun değil. Öyle ki TÜRK İŞ tarafından açıklanan son açlık sınırı 19.000 TL oldu. Yani Türkiye’de milyonlarca emekli vatandaş açlık sınırının çok altında yaşam mücadelesi veriyor. O nedenle de emeklilerin ilave zam talepleri devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zam döneminde açıkladığı refah Payı zammının Temmuz ayında verilmemesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Ancak kulislerden emeklileri heyecanlandıran yeni bir haber geldi.

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN DEĞİŞEBİLİR

Son dakika kulis bilgilerine göre emekliye yeni müjde var. Emekli maaşları yeniden değişebilir. Kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayında emeklilere yeni zam açıklamaya hazırlanıyor. Bu zam oranı refah payı olarak verilecek. Emekli refah payı zammı ile birlikte Yeni emekli maaşlarının artacağı tahmin edilirken zam oranına ilişkin ilk bilgiler de verildi.

SGK uzmanlarının iddiasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 10’un üstünde bir refah Payı zammı açıklayacak. Böylelikle emekli maaş zammı toplamda yüzde 35’e tamamlanacak. Ancak şu an için bu bilgiler tamamen SGK uzmanlarının iddiaları ve Kulesi bilgileri. Henüz hükümetten emekliye ilave Zam konusunda net bir açıklama yapılmadı.