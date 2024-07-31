Son Paylaşımını Dün Gece Yaparak Veda Etmişti! Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Türkiye’de sinema ve tiyatro dünyasının Usta isimlerinden olan Genco Erkal uzun zamandan beri kan kanseri ile mücadele ediyordu. 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal’dan kötü haber geldi. Kansere yenik düşen Genco Erkal hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Dün Gece saatlerinde sosyal medya hesabından son paylaşımını yaparak veda etti. Gence Erkal x hesabından yaptığı paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın… Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez… Tek hecesiz elveda.” dedi.
İlgili Haberler
Usta oyuncu, tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıl süren koma sürecinin ardından vefat etti. Kenan Işık’ın ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi. Usta oyuncu Kenan Işık, 10 yıl önce beyin kanaması geçirmiş ve ardından bitkisel hayata girmişti. Sevenleri ve ailesi 10 yıldır Kenan Işık’tan güzel bir haber […]
Son dakika haberi… Kenan Işık’tan acı haber geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucunda uzun yıllardır komada olan Kenan Işık hayatını kaybetti. Usta oyuncu Kenan Işık, uzun yıllar önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmış ve komaya girmişti. 2014 yılından bu yana komda olan ve hakkında bir çok defa ölüm haberleri çıkan usta sanatçıdan acı haber geldi. […]
Eda Ece, kocası Buğrahan Tuncer’i Instagram’da takipten çıkararak sosyal medyada dikkat çekti. Bu hamle, ünlü çiftin hayranları arasında merak uyandırdı. Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz aylarda kızı Mina’yı kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı. Ancak, şimdilerde sosyal medyada yaptığı bir hamleyle gündeme geldi. Kocası, basketbolcu Buğrahan Tuncer’i Instagram’da takipten çıkarması dikkat çekti. İşte detaylar… DÜĞÜN VE […]
NOW’da geçtiğimiz sezonun iddialı yapımı olan Kızıl Goncalar’ın 2. Yeni sezon tarihi açıklandı. Eylül’de geri dönüyor. Now da geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi adeta izlenme rekorları kırmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizide sezon finali Haziran ayının başında yapılmıştı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi de belli […]