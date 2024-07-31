Son Paylaşımını Dün Gece Yaparak Veda Etmişti! Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu ve tiyatrocu Genco Erkal uzun zamandan beri mücadele ettiği kansere yenik düştü. Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’de sinema ve tiyatro dünyasının Usta isimlerinden olan Genco Erkal uzun zamandan beri kan kanseri ile mücadele ediyordu. 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal’dan kötü haber geldi. Kansere yenik düşen Genco Erkal hayatını kaybetti.

SON PAYLAŞIMINI DÜN GECE YAPTI

Usta oyuncu Dün Gece saatlerinde sosyal medya hesabından son paylaşımını yaparak veda etti. Gence Erkal x hesabından yaptığı paylaşımda, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın… Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez… Tek hecesiz elveda.” dedi.