3 Günde 3 Kilo Gidiyor! Mum Gibi Eriten Salatalık Kürü Tarifi

Kilo vermek isteyenler dikkat. Bu salatalık kürü 3 günde 3 kilo verdiriyor. Zayıflamak isteyenler için mucize salatalık kürü ve tarifi haberimizde…

Kilo vermek isteyenler, belli bir kiloda takılanlar ve veremeyenler için mucize tarif geldi. Kalorisi düşük ve lif bakımından da son derece zengin olan sebzelerden olan salatalık zayıflama sürecine de inanılmaz bir destek sağlıyor. Zayıflama sürecini hızlandıran ise salatalık kürü oluyor. 3 günde 3 kilo verdiren salatalık kürü tarifini sizler için derledik. İşte zayıflamak isteyenlere özel salatalık kürü…

Kilo verme yöntemleri Yaz aylarının gelmesi ile beraber daha çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle kilo kaybı yaşayamayan, belli bir kiloda takılı kalanlar hızlı kilo verdirecek yöntemleri merak ediyor.

Son dönemlerde özellikle kadınlar arasında çok popüler olan bir zayıflama yöntemi var. Bu yöntem hem doğal hem de çok sağlıklı. Salatalık, hem güçlü besinler hem de lif bakımından zengin olması sayesinde kilo verme sürecine önemli destek sağlıyor. Kalori oranı son derece düşük olan zayıflamayı destekleyen salatalık kürü tarifini sizler için hazırladık. Bu tarifi uygulayarak 3 günde 3 kilo vermek mümkün.

ZAYIFLATAN SALATALIK KÜRÜ TARİFİ

Kilo verme sürecini önemli bir ölçüde destekleyen salatalık yanında bazı besinlerle tüketilmesi durumunda hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor. Salatalıkla birlikte pul biber yoğurt ya da Kuru nane tüketmeniz halinde kilo verme sürecini hızlandırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey her evde bulunan bu besinleri karıştırmak.

Zayıflatan salatalık kürü tarifini hazırlamak için bir kase içine salatalıkları dilimledikten sonra üzerine yoğurt pul biber ve nane ekleyerek karıştırın. Ardından da bu besini tüketin.

DAHA HIZLI KİLO VERMENİN FORMÜLÜ

Salatalık kürü daha hızlı kilo vermek için size yardımcı olacak. Çünkü içeriğinde düşük kalori yüksek lif ve su bulunuyor. Bu sayede salatalık kürünün tokluk hissini sağladığı ve metabolizmayı hızlandırdığı biliniyor.

Su ve lif bakımından da oldukça zengin olan salatalık, vücudun susuz kalmasının önüne geçiyor sindirimi düzenliyor. Ayrıca salatalık kürü içerisinde bulunan yoğurt yüksek protein içeriyor ve probiyotikler bakımından da zengin. Böylece kat kütleniz korunuyor uzun süre Tok kalarak kilo verme fırsatınız artıyor.

Yine salatalık kürü tarifi içerisinde bulunan pul biber de kapsaisin maddesi içerdiği için Metabolizmanın hızlanmasına ve doğal olarak da yağ yakımının artmasına destek oluyor. Kuru naneyi ise sindirimin daha kolay yapılmasını ve midenin rahatlamasını sağlıyor.

ZAYIFLATAN SALATALIK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Zayıflatan salatalık kürü hazırlamak için bir kasenin içine 2 tane salatalığı kabuğunu soyduktan sonra dilimleyin. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave edin. Bu karışımın üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı Kuru nane ilave ettikten sonra güzelce karıştırın.

NASIL TÜKETİLİR?

Hazırladığınız salatalık kürü tarifini her gece yatmadan önce bir kase olarak tüketebilirsiniz.

NOT: Bu haber bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve herhangi bir sağlık tavsiyesi içermemektedir. Doğal yöntemler de olsa kullanmadan önce doktorunuza başvurmanızda fayda vardır.