5 Litre Ayçiçek Yağı Migros’ta Dev İndirimde! SON GÜNLER Kaçıran Üzülür

Migros’ta 5 litre ayçiçek yağı fiyatlarına dev indirim geldi. Cüzdanını kapan Migros’a gitsin. Çünkü bu indirim Kaçmaz.

Migros Market, ucuz ayçiçek yağı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlara özel Efsane bir indirim fırsatını daha duyurdu. Ayçiçek yağı fiyatları özellikle Rusya Ukrayna Savaşı’nın hemen ardından ciddi düzeyde yükselmiş, her geçen gün de artmaya devam etmişti. Fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alan ayçiçek yağı indirimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Yeni indirim sürprizini Migros markette uyurdu. Migros’ta 5 litre ayçiçek yağı fiyatları dibe çekildi. Kapış kapış gidecek ayçiçek yağı indiriminde son günler. Hemen Migros’a Koşun Çünkü bu indirim Kaçmaz.

Migros Market yeni indirim kampanyalarını peş peşe duyurmaya devam ediyor. Özellikle ekonominin büyük bir sıkıntı içinde olduğu ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı Bugünlerde Migros’un indirimleri vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ayçiçek yağı indirimi bekleyenler için Migros’tan sürpriz açıklama geldi. Yeni ayçiçek yağı fırsatlarını duyuran Migros’un bu indirim kampanyası Kaçmaz.

AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ BAŞLADI

Migros, Temmuz ayının son gününe özel yepyeni bir ayçiçek yağı indirimi fırsatını duyurdu. Migros ayçiçek yağı fiyatları düşerken diğer marketlerin neredeyse yarı fiyatına indi. Ekonomik ve Kaliteli alışveriş için Migros indirimi bekleyenler bu Kampanyayı sakın kaçırmasın. Çünkü Migros’un ayçiçek yağı fiyatları tam da kapış kapış gidecek seviyeye çekildi.

MİGROS İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Ucuz ayçiçek yağı alışveriş yapmak isteyenler için fırsat Migros’tan geldi. Migros indirim listesi içinde yer alan ayçiçek yağı fiyatları dibe çekildi. Migros’un yeni kampanyası kapsamında Yudum 5 litre köşeli pet ayçiçek yağı fiyatı 279,95 TL’den 234,95 tl’ye düştü. Yine Komili ayçiçek yağı fiyatı da %25 indirimli olarak 59,95 TL’ye raflarda yerini aldı. 5 litre Abalı ayçiçek yağı fiyatları ise Migros markette 249,95 TL’den 199,95 TL’ye geriledi.

Migros ayçiçek yağı indiriminde ürünler stoklarla sınırlı ve kampanya da bugün son gün. Büyük indirimi kaçırmak istemeyenler eline çabuk tutsun ve Migros markete uğramayı İhmal etmesin.