Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat, Deha Dizisinde

Ay yapımının yeni sezonda Show TV için hazırlayacağı Deha dizisinin çekimleri başladı. Son dönemlerde sık sık krizlerle gündeme gelen Deha dizisinde başrol olacağı açıklanan Devrim Özkan son anda Kadrodan çıkarılmış ve yerine Ahsen Eroğlu alınmıştı. Devrim Özkan’ın daha sonra başka bir karakter olarak diziye dahil olacağı açıklansa da genç oyuncu diziden Ayrılık kararı aldı.
Deha dizisi yaşanan bütün Krizlere rağmen sete çıktı. Aras Bulut iynemli’de dizinin ilk set gününden paylaşım yaptı ve “hayırlı olsun” dedi.
Bir yandan Deha dizisi için çekimler başlarken bir yandan da kadroya yeni oyuncular dahil oluyor. Yargı dizisiyle adından çok söz ettiren usta oyuncu Uğur Polat, Deha dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden oldu.
Yargı dizisinde Yekta karakterine hayat veren ve performansı ile büyük beğeni toplayan Uğur Polat, yeni sezonda Deha dizisi ile izleyici karşısına çıkacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Deha dizisinin kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Geniş oyuncu kadrosu ile Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday olan Deha dizisinde Seda Akman’da Aysel karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
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