Tolga Sarıtaş Teşkilat’ın Yeni Başrolü Oldu! Sarı Komutan Geri Dönüyor

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi teşkilat yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Murat Yıldırım’ın diziden ayrılması sonrası katılacak yeni başrol merak ediliyordu. Her hafta pazar Akşamları ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan diziye bomba bir oyuncu dahil oldu.
Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre dizinin yeni başrolü Tolga Sarıtaş olacak. Söz dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Tolga Sarıtaş teşkilat dizisinde 6 ay karakterine Hayat verecek. Ayrıca Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat, Söz dizisinin ardından bir kez daha Partner olacak.
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