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Fenerbahçe’de Fred Şoku! İlk Açıklama Geldi

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Fenerbahçe’nin dün akşam oynadığı Laguna maçında sakatlanan Fred’in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçe’nin Yıldız futbolcusu Fred, dün akşam Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Laguna karşısında forma giydiği sırada sakatlanmıştı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Fred’in sağ diz iç yan Bağında hasar tespit edildiği belirtilirken Brezilyalı futbolcunun tedavisinin başladığı duyuruldu.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivert de takım, Fred’in sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Lugano ile oynadığımız karşılaşmada darbe alarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred’in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntülenme neticesinde sağ diz iç yan bağ hasarı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.

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Fenerbahçe Spor Kulübü”

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