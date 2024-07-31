Fenerbahçe’de Fred Şoku! İlk Açıklama Geldi

Spor 30 Temmuz 2024

Galatasaray’da ayrılık rüzgarları esiyor. Barış Alper Yılmaz, gelen rekor teklifi geri Çeviremedi, arkadaşları ile vedalaştı. Barış Alper Yılmaz, bu sezon hem Galatasaray’da hem de milli takımda gösterdiği performansla transfer sezonunun Gözde futbolcusu oldu. Son dakika haberine göre Barış Alper Yılmaz gidiyor. Yeni adresi belli oldu. İşte Barış Alper Yılmaz transferin perde arkası… Bu sezon Galatasaray’da […]