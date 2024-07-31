Tüm Emeklilere ‘Gözünüz Aydın’ Dedi: 15 Bin TL Maaş Verilecek

Emekliler için sürpriz haber geldi. O isim tüm emeklilere gözünüz aydın diyerek duyurdu. 15.000 TL’lik ödeme emeklileri bekliyor.

Emekli vatandaşlar Temmuz ayında düşük kalan maaş zamlarının şokunu hala yaşıyor. SSK ve bağ-kur emeklisinin maaşlarına temmuzda yüzde 24.73 oranında artış yapılırken en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL olarak belirlendi. Fakat yüksek enflasyon karşısında ciddi bir geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için bu zamlar yeterli değil. Emekli vatandaşlar açlık sınırının çok altında bir yaşam mücadelesi vermeye devam ederken ilave zam beklentisini de sürdürüyor. Henüz ilave Zam konusunda net bir açıklama yapılmadı ancak SGK uzmanı Emin Yılmaz emeklilerin yüzünü biraz da olsa güldürecek yeni bir haberi duyurdu.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için ilave ödeme sürprizi geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz’ın iddiasına göre emekliye 15.000 TL’lik nakit destek ödemesi verilecek. Ünlü SGK uzmanı, SSK ve BAĞ-KUR emeklisini bekleyen yeni nakit destek ödemesi için tarihte verdi. Peki emekliler ne zaman ek ödeme alacak? Emekliye yeni nakit destek ödemesi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

EMEKLİLER 15.000 TL MAAŞ ALACAK

Emekli maaşları ile ilgili nokta atışı tespitlerde bulunan SGK uzmanı Emin Yılmaz’dan emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. Temmuz ayının son haftalarında en düşük emekli maaşına ilave zam düzenlemesi yapılmıştı. Böylece yeni en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Emekliler için buradan 2500 TL’lik bir park ödemesi ortaya çıktı. Milyonlarca emekli de bu ödemenin ne zaman yapılacağını merakla takip ediyordu.

EMEKLİLER İÇİN YENİ ÖDEME TARİHİ VERİLDİ

Milyonlarca emekliye güzel haberi duyuran SGK uzmanı Emin Yılmaz emekliler için yeni ödeme tarihlerini de açıkladı. Emekliler Temmuz ayında zamsız yani 10.000 TL maaş almıştı. Buradan Doğan 2500 TL’lik maaş farkı ağustos ayının ilk haftasında maaşlara ilave şekilde hesaplara yatacak. Böylece milyonlarca emekli vatandaş Ağustos’ta 12.500 TL yerine 15.000 TL maaş almış olacak.

EMEKLİYE İLAVE ZAM GELECEK Mİ?

Ancak yapılacak olan bu ödeme sadece maaş farkı olarak yatacak ve tek sefere mahsus olacak. O sebeple milyonlarca emekli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir ilave zam açıklaması bekliyor. Şu ana kadar hükümetin ilave Zam yapacağı yönünde herhangi bir duyuru gelmedi. Fakat sayıları 16 milyona ulaşan emekli vatandaşlar son derece zor günler geçiriyor ve bu sebeple de ilave zam taleplerini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne yönde karar alacağı ise merakla Takip ediliyor.