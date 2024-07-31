Süper Lig’de Bomba Fatih Terim İddiası! Galatasaray Dışında Bir Takımla Geri Dönüyor

Galatasaray ile özdeşleşen isimlerden olan İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bomba İddaa gündeme geldi. Fatih Terim’in Süper Lig’de Galatasaray’ı harici bir takımı çalıştıracağı öne sürülüyor. Son olarak panathinaikos’un başına geçen ancak Yunanistan’dan geri dönen Fatih Terim’in yeni adresi bakın neresi olacak…
Efsane teknik adam Fatih Terim bugüne kadar Galatasaray dışında Türkiye’de hiçbir takım çalıştırmamıştı. Yurt dışında ise Fiorentina, Milan ve Panathinaikos gibi takımları çalıştıran ünlü teknik direktörün Süper Lig’de farklı bir kulübün başına geçmeye hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray’ın maçında defalarca şampiyonluk sevinci yaşayan, 2000 yılında ise UEFA kupasını kaldıran Fatih Terim, İmparator lakabı ile anılıyor.
Bugüne kadar Fatih Terim’e Türkiye’de birçok kulüpten teklif gitti. Ancak ünlü teknik direktör Galatasaray dışında bir takımı çalıştırmayı kabul etmedi.
Son olarak Yunanistan’da Panathinaikos ekibinin başına geçen Ancak bu macerası da Olumsuz sonuçlanan Fatih Terim’in tekrardan Süper Lig’de boy göstereceği öğrenildi.
Sarı kırmızılı takımı Okan Buruk çalıştırıyor. Üst üste iki şampiyonluk başarısı gösteren Okan Buruk’un Galatasaray’da daha uzun süre kredisi olacak gibi görünüyor.
Bu durumda da Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına yeniden geçmesi imkansız gibi görülüyor. Bu nedenle de İmparator lakaplı teknik adamın Süper Lig’de farklı bir takımın başına geçeceği öğrenildi. Peki Fatih Terim hangi takıma gidecek?
Fatih Terim’in yeni adresi olarak iki takımın adı öne çıkıyor. Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Başakşehir Spor Kulübü Bu takımlardan biri oldu.
Hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da başarı yakalamak isteyen Başakşehir peş peşe iddialı transferleri ile adından söz ettirirken Fatih Terim’i de takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.
Fatih Terim ile ilgili gündeme gelen diğer bir takım ise Beşiktaş oldu. Ancak şu anda her iki takım içinde kesinleşmiş bir durum yok.
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