Yaş Şartı Kalktı! Eksik Primi Olana 1800 Gün İndirimle Erken Emeklilik Kıyağı

Erken emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yeni düzenlemeler var. Özellikle torba yasa maddeleri arasında erken emeklilik düzenlemesi var mı yok mu sorusuna yanıt aranıyordu. Ev hanımları ve bağ-kurlular için müjdeli haber duyuruldu. Yeni düzenleme ile birlikte hem ev hanımları hem de bağ-kurlular daha erken yaşta emekli olma şansına sahip olacak. Yeni erken emeklilik düzenlemeleri kapsamında 1800 gün prim indirimi bağ-kurlular için geliyor. Böylece prim eksiği nedeniyle EYT’yi kaçıran bağ kurlular erken emeklilik fırsatını yeniden yakalıyor. Peki 7200 prim düzenlemesi ne zaman kabul edilecek? 7200 prim TBMM’de onaylandı mı? Eksik primi olanlar için erken emeklilik fırsatları haberimizde…
8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanlar için EYT yasası geçtiğimiz yıl kabul edilmişti. Şu ana kadar EYT kapsamında tam 3 milyon kişi emekli oldu. Ayrıca kademeli olarak bu sayının 5 milyona kadar ulaşacağı da tahmin ediliyor. Ancak EYT yasasında bazı şartlar bulunuyordu. Prim gün sayısı ve yıl şartını tamamlayanlar yaş şartı aranmadan emeklilik hakkını elde etmiştir. Fakat bağ-kur ve SSK arasında değişen prim gün sayıları nedeniyle bazı bağ-kurlular erken emeklilik hakkına prim eksiği yüzünden kaybetti. Şimdi eksik primi olan Bağ kurullar İçinde yeni düzenleme geliyor.
Yeni düzenlemeye göre bağ-kurlulara tam 1800 gün prim indirimi uygulanacak. Bağ-kur prim indirimi sonrasında aranan prim gün sayısı şartı 7200 güne düşecek yani SSK ile eşitlenecek. Yaklaşık 1.8 milyon küçük esnaf için emeklilik yolunu açacak olan düzenleme torba yasa maddeleri arasında TBMM’ye sunuldu. Düzenlemenin TBMM’de kabul edilmesi durumunda prim eksiği olan küçük esnaftan 5 yıl erken emeklilik fırsatına sahip olacak. En geç Eylül ayında bu düzenlemenin kabul edilmesi ve bağ-kurlular için erken emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor.
Yine torba yasa maddeleri arasında ev hanımlarına da emeklilik müjdesi var. İsteğe bağlı sigorta primi yatıran ev hanımlarına devlet prim desteği sağlayacak. Her ay ödenen primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylece ev hanımları hem sigortalı olmuş olacak hem de emeklilik hakkına sahip olacak. Aynı zamanda düzenleme kapsamının genişletilmesi, ev hanımlarına prim desteğinin yanı sıra çocuk sayısı ve evlilik süresine göre de erken emeklilik fırsatının sunulması bekleniyor.
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