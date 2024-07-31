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O İlde Simit Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Simit Fiyatları

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Son dakika haberine göre Samsun’da simit fiyatlarına zam geldi. Peki zam sonrası simit fiyatları ne kadar oldu?

Samsun’da simit fiyatları arttı. 27 Temmuz tarihinde yapılan güncelleme ile birlikte simit fiyatları Bugünden itibaren zamlı olarak satışa sunuldu. Peki Samsun’da güncel simit fiyatları ne kadar oldu?

SAMSUN’DA SİMİT KAÇ TL OLDU?

SESOB Başkanı Güler, Samsun’da simit fiyatlarına yapılan zammın ardından açıklamalarda bulundu. Simidin gramajında herhangi bir indirim yapmadıklarını belirten Güler 15 gram arttırdıklarını dile getirerek simitte %50 gibi bir zam mı söz konusu olmadığını ifade etti.

Samsun’da zam öncesi 65 gram simit 7.5’den satılırken yüzde 15 gram artan simit fiyatları 10 TL’ye yükseldi. Yani bir yandan simide zam yapılırken bir yandan da Samsun’da simidin gramajı arttırıldı. Şu anda 80 gram simit 10 TL’den satılıyor.

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kader gun
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