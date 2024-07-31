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Devlet Destekli 400 Bin TL FAİZSİZ KREDİ! Müjde SGK’dan Geldi

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SGK’dan son dakika açıklaması geldi. Devlet destekli 400 bin TL faizsiz kredi müjdesi duyuruldu. İşte başvuru şartları ve başvuru detayları…

SGK son dakika açıklaması ile Yeni faizsiz konut kredisi kampanyasını duyurdu. Devlet destekli 400 bin TL faizsiz kredi SGK tarafından sunulacak. Peki bu kampanyaya kimler katılabiliyor? 400 bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre devlet destekli 400 bin TL konut kredisi verilecek. SGK, maaş alanlara özel olarak sunacağı devlet destekli konut kredisini 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu gibi düzenlemeler doğrultusunda sunacak. SGK’nın sunduğu faizsiz konut kredisi kampanyasından malul dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar faydalanabilecek. Ayrıca SGK’dan harf veya vazife malulü maaşı alanlara da 400 bin TL faizsiz kredi fırsatı sunuluyor.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

SGK’nın sunduğu faizsiz kredi fırsatını değerlendirmek ve başvuru yapmak isteyenler için başvuru detayları da belli oldu. Yukarıda belirtilen şekilde maaş alan vatandaşlar, herhangi bir hak sahipliği belgesi aramadan T.C Ziraat Bankası ya da T.C Halk Bankası aracılığıyla başvuru yapabilecek. Başvurular sadece banka şubelerinden kabul edilecek. Başvuru sahibinin bilgileri doğrudan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından teyit edilecek ve T.C kimlik numarası üzerinden yapılacak. Bu sebeple daha önce SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesi aranmıyor.

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SGK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

SGK faizsiz konut kredisi kampanyası kapsamında vereceği krediyi hak sahibinin aylığından kesilen miktarla geri alınacak. Aylık bağlanmış kişilerin maaşlarından 1/4 oranında kesinti yapılarak kredinin geri ödemesi tahsil edilecek. Malullük aylığı alanlar için kamu kurumunda çalışmaya devam etmeleri durumunda Maaşlar bu kurumdan veriliyorsa kredi taksitleri yine aylıkların 1/4’üne ek olarak %25 fazlası olarak hesaplanacak.

SIFIR FAİZLİ KREDİ GERİ ÖDEME ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen sıfır faizli 400 bin TL kredi kampanyasında hak sahiplerinin aylığı kesilirse kalan borçlar son ödenen aylık taksitin %25 fazlası olarak belirlenecek ve bu miktar her ayın 20. Günü akşamına kadar bankaya yatırılacak. Konut kredisinden faydalanan borçlunun hayatını kaybetmesi durumunda ise aylık almaya devam eden Varisleri borcu geri ödemek zorunda kalacak.

SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret ederek 400 bin TL devlet destekli sıfır faizli konut kredisi ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Merve Aydın
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