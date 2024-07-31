Fenerbahçe-Lille Maçını Kart Tutkunu Hakem Yönetecek

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında dün Lugano’yu mağlup eden Fenerbahçe bir üst turda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Lille maçının hakemi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, 3 eleme turunda Fransa’nın Lille ekibi ile karşı karşıya gelecek. İlk maç deplasmanda oynanırken Maçın hakemi belli oldu nokta karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Bu isim Türkiye’ye hiç de yabancı değil. Euro 2024’te Türkiye’nin Çekya maçını yöneten Rumen hakem gösterdiği kartlarla Gündem olmuştu.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille karşılaşması 6 Ağustos salı günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile 21.30’da başlayacak olan karşılaşmada Rumen hakemin yardımcıları ise Mihai Marica ile George Florin Neacsu oldu. Maçın 4 hakemi Horatiu Feşnic olurken, VAR hakemi Almanya’dan Christian Dingert, AVAR hakemi ise yine Almanya’dan Johann Pfeife olacak.