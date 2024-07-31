Geri Dönüyor! Tüm Türkiye İçin CUMA GÜNÜ Zor ve Uykusuz Geçecek

Son dakika haberi… Cuma günü için yeni uyarı yapıldı. Tüm Türkiye için zor ve uykusuz günler geri dönüyor.

Türkiye’de Temmuz ayının son haftası son derece sıcak ve kavurucu geçmişti. Ancak son bir iki gündür Balkanlar üzerinden gelen yeni serin hava dalgası ile birlikte biraz da olsa nefes alma fırsatı bulduk. Fakat son gelen haberlere göre bu durum çok uzun sürmeyecek. Meteorolojiden Cuma günü için kritik uyarı yapıldı. Sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Zor ve uykusuz geceler geri dönüyor. Diğer yandan meteoroloji bazı iller için ise sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Aşırı sıcakların ardından Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası Yurdumuzu biraz da olsa rahatlatmıştı. Fakat bu rahatlama çok uzun sürmeyecek. Çünkü meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı yapıldı. Cuma günü başlayacak olan yüksek sıcaklıklar hafta sonu boyunca devam edecek. Diğer yandan bazı illerimiz içinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var. Hatta 4 il için sarı kodlu sel uyarısı yapıldı. İşte meteoroloji yeni hava durumu tahminleri…

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METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 4 il için sarı kodlu uyarı geldi. Yurdun Kuzey kesimleri bu hafta parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İstanbul’un Kuzey çevreleri, Batı Karadeniz, orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ya da az bulutlu olacak.

Meteoroloji verilerine göre yağışlar Doğu Karadeniz’de kuvvetli olabilir. MGM, Trabzon Giresun Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı verdi.

CUMA GÜNÜ SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR

Çarşamba ve perşembe günleri Poyraz sayesinde hava biraz da olsa serinleyecek. İstanbul’da hava sıcaklığı 31 32 derece seviyelerinde seyredecek. Cuma gününden itibaren ise aşırı sıcaklıklar geri dönüyor. Cuma cumartesi pazar günleri başta büyük şehirler olmak üzere yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Ankara’da ve İstanbul’da 36 dereceye kadar olan çıkacak olan sıcaklıklar İzmir’de ise 40 derece seviyelerinde seyredecek. Cuma günü başlayacak sıcaklık artışına Afrika üzerinden gelecek olan yeni sıcak hava dalgasının neden olacağı öğrenildi.