Emeklilere Müjdeli Duyuru 19.30’da Geldi: 1-2-3 Ağustos’ta Maaşa Ek İlave Ödeme IBAN’dan Yatacak

Emekliye müjdeli haber az evvel duyuruldu. Cumhurbaşkanı onayı ile emekli maaşı alan tüm vatandaşlara 1 2 3 Ağustos tarihlerinde tam 10.000 TL’ye Varan ek ödeme verilecek.

Emekliye müjde 19.30’da geldi. SSK BAĞ-KUR 4C fark etmeden tüm emekliler için Cumhurbaşkanı onayı ile ek ödeme sürprizi var. Ağustos ayının ilk haftasında, emekli maaşı alanlara 10.000 TL’ye Varan ek ödeme sunulacak. Ödemeler emeklinin IBAN numarasına doğrudan yatacak. Ziraat Bankası vakıfbank ve Halkbank, nakit ihtiyacı olan emeklilerin imdadına yetişiyor, Cumhurbaşkanı talimatıyla faizsiz taksitli nakit avans sunuyor. Milyonlarca emeklinin cebini rahatlatacak yeni ek ödemede tüm detaylar netleşti. İşte 3 kamu bankasının emekliye yeni jesti ve detaylar…

Devlet, emekliler için 1-2-3 Ağustos tarihlerinde ek ödeme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 3 kamu Bankası harekete geçti. Ziraat Bankası, vakıfbank ve Halkbank, acil paraya sıkışan emekliler için 10.000 TL faizsiz taksitli nakit avans vereceğini duyurdu. Ayrıca emekli maaşını yeni taşıyanlar için 3 devlet Bankası’ndan ekstra 12.000 TL’ye Varan promosyon fırsatı da var. Emekliler, 1 Ağustos’tan itibaren emekli maaşlarını taşıyarak hem promosyon hem de faizsiz nakit avans fırsatlarını elde edebilir.

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DEVLET DESTEKLİ NAKİT AVANS EMEKLİYİ BEKLİYOR

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına kamu bankaları ilaç olacak. SSK BAĞ-KUR 4C emeklisi için devlet bankalarından faizsiz taksitli nakit avans fırsatı duyuruldu. Tüm emekliler, emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank’a taşıyarak taksitli nakit avans fırsatından yararlanabilir. Emekliye sunulacak yeni ek ödeme miktarı 10.000 TL’den başlıyor. Emeklinin maaş aralığına göre bu miktar daha da artabiliyor. Tamamen faizsiz olarak verilecek olan taksitli nakit avans Cumhurbaşkanı talimatıyla gerçekleşecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Emeklilerin 10.000 TL’ye Varan ek ödeme fırsatından yararlanmaları için öncelikle maaşlarını 3 kamu Bankasından birine taşımaları gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ya da Halkbank müşterisi olan emekliler, emekli maaşlarını taşıdıktan sonra ATM’den kredi kartları ile faizsiz taksitli nakit avans kullanabiliyor. 6 aya kadar vadeli olarak verilen faizsiz nakit avans, emeklilerin maaşından kesiliyor. Böylece emekli vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını kamu bankaları aracılığıyla pratik ve kolay bir şekilde karşılama fırsatını yakalıyor.

YENİ MÜŞTERİ OLAN EMEKLİLERE 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON

Ayrıca kamu bankaları tarafından emekliye önemli bir destek daha sağlanıyor. Emekli maaşını ilk kez Ziraat Bankası Vakıfbank ya da Halkbank’a taşıyan emekliler, faizsiz taksitli nakit avansı fırsatının yanında 12.000 TL’ye Varan promosyon imkanında değerlendirme şansına sahip oluyor. Kamu bankaları, dul ve yetim aylığı alanlara 5000 TL promosyon ödemesi yaparken emekli maaşı alanlara ise maaş aralığına göre en az 8.000 TL en fazla 12.000 TL promosyon desteği sunuyor. Ayrıca kamu bankalarının müşterisi olan emekliler için acil nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere düşük faizli 50.000 TL’ye kadar kredi fırsatı da var. Siz de kamu bankalarının müşteri olarak bu avantajları değerlendirebilirsiniz.