Yoğurt, Peynir, Süt BİM İndirimi Başladı! Kapış Kapış Gidecek BİM Aktüel Fırsatları

BİM’de kapış kapış gidecek yeni aktüel ürünler fırsatları başladı. Yoğurt peynir süt BİM indirimi fiyat listesi haberimizde…

Ekonomik alışverişin bir numaralı adresi olan BİM market yepyeni indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. BİM’de bu hafta yoğurt peynir süt fiyatları düştü. Yeni BİM AKTÜEL ürünler kataloğu ile büyük İNDİRİM tüketicileri bekliyor. Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler var? Yoğurt peynir süt BİM indirimi fiyat listesi haberimizde…

BİM market, aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Her hafta 2 defa indirim kampanyası yapan ünlü marketler zincirinde tam bir hafta boyunca geçerli olacak yeni fırsatlar belli oldu. 30 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu ile raflara gelecek yeni ürünler tüketicilerden de büyük beğeni toplayacak. Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yeni Bim kataloğu ile neler geliyor? BİM aktüel ürünler listesi ve fiyatları haberimizde…

BİM’DE DEV İNDİRİM FIRSATLARI BAŞLADI

Yeni BİM aktüel kataloğu ile 30 temmuz’dan başlayarak bir hafta boyunca geçerli olacak yeni indirimli ürünlerin listesi ortaya çıktı. Bu hafta BİM markette başta süt ve süt ürünleri olmak üzere onlarca ürün sizlerle buluşuyor. Evinde yoğurt peynir süt bitenler BİM Marketin indirimini kaçırmasın. İşte BİM aktüel kataloğu ile gelen indirimler:

Sek 150 gr Taze Peynir 36,50 TL

Aknaz 1 Kg Lor Peyniri 54,50 TL

Sek 170 ml Az Yağlı Ayran 4,25 TL

İçim 1 Litre Laktozsuz Kefir 47,50 TL

Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL

Dost 2 Litre %1,2 Yağlı Ayran 42,50 TL

Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 29,50 TL

Dost 2000 gr Az Yağlı Bidon Yoğurt 62,50 TL

Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 34,50 TL

Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 259 TL

Altınkılıç 1 Litre Orman Meyveli Kefir 49,50 TL

Binvezir 1000 gr Yarım Yağlı Eritme Peynir 199 TL

Binvezir 1000 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 229 TL

Superfresh 200 gr Pizza Tost 39,75 TL

BİM İNDİRİM FIRSATLARI

Bu hafta BİM market genellikle atıştırmalık ürünler ve süt ve süt ürünlerinin yer aldığı geniş bir kampanya kataloğu hazırladı. BİM indirim listesinde yer alan ürünlerin devamı şu şekilde:

Torku Banada 920 gr Kakaolu Fındık Kreması 129 TL

Eti 50 gr Crax Kraker 7 TL

Tayaş Dev Yumuşak Şeker 34,50 TL

Cosby Maxi 5 gr Oyuncaklı Draje 27,50 TL

Ülker 135 gr Mısırlı Badem Kraker 14,50 TL

Milky Candy 375 gr Bonbon Şeker 49,50 TL

Eti Pizza 75 gr Peynirli Kremalı Kraker 11 TL

Miskos 200 gr Çilek Aromalı Gofret 16,50 TL

Jimmy Toys 3×25 gr Oyuncaklı Yumurta 31,50 TL

Eti Bidolu 81 gr Yer Fıstıklı Kakaolu Gofret 16,50 TL

Haribo 200 gr Yumuşak Şeker Chamallows 24,50 TL

Ülker 9 Kat 118 gr Tat Şekersiz Fındıklı Gofret 22,50 TL

Eti Burçak 400 gr Limon Kremalı Yulaflı Bisküvi 42,50 TL

BİM aktüel 30 Temmuz 2024 indirimleri başladı ve Bir hafta boyunca geçerli olacak. Ancak yoğun ilgi gören BİM market ürünleri kısa süre içinde tükeniyor. O sebeple ekonomik alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin elini çabuk tutmasında yarar var.