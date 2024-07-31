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Tüm Emeklilere 1 MAAŞ EK İKRAMİYE Verilecek! Yeni Jest Ağustos Ayına Özel Geldi

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Emekli maaşı alanlara 1 maaş ek ikramiye sürprizi. Ağustos ayına özel yeni jest duyuruldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi hemen alacak.

16 milyon emekliye 1 maaş ek ikramiye müjdesi son dakika olarak açıklandı. Milyonlarca emekli Ağustos ayında ek ikramiye sürprizi ile buluşacak. Temmuz ayı emekli maaş zamları geçtiğimiz haftalarda belli olmuş, ancak emekliler yapılan zam oranlarından çok da memnun kalmamıştı. Kök maaş sorunu ile mücadele etmek zorunda kalan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yapılan zamlardan tatmin olmazken yeni çözümler bekliyor. Emekliyi sevindirecek haber ise Az evvel verildi. Tüm emeklilere 1 maaş ek ikramiye sürprizi geldi. Ağustos ayına özel yeni jest son dakika olarak duyuruldu. İşte emekliyi bekleyen sürpriz ek ikramiye ödemesi…,

Türkiye’de emekli vatandaş sayısı 16 milyonu aştı. Ancak EYT sonrası emekli maaşı zamlarında önemli sorunlar yaşanıyor. Türkiye’nin en büyük sosyal grubu haline dönüşen emeklilerin maaş zamları yetersiz kalırken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Emekli maaşı alanlar Temmuz ayında zamlı maaşlarını öğrendi ancak zam oranları tatmin edici olmadı. O sebeple de yapılacak her ek ödeme emekliler için önem taşıyor. Ağustos ayı yaklaşırken emekliye sürpriz Bir Haber Geldi. Maaşa ek ikramiye ödemesi duyuruldu. Emekliler başvuru yaparak 1 maaş ek ikramiye alma şansına sahip olacak. İşte merak edilen detaylar…

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AKBANK’TAN EMEKLİYE 1 MAAŞ EK İKRAMİYE SÜRPRİZİ

Temmuz ayında maaş zamlarını alan milyonlarca emekli için Akbank’tan Çağrı geldi. Emekli maaşını Akbank’a taşıyarak 3 yıllığına buradan almayı taahhüt eden emeklilere bir maaş ek ikramiye fırsatı var. Akbank’ın yeni promosyon ödemeleri maaş aralığına göre 17.500 TL’ye kadar yükseldi. Banka resmi internet sitesi üzerinden yeni promosyonlara ilişkin Bilgi verirken başvuru tarihlerini de açıkladı.

EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI AÇILDI

Akbank, SSK BAĞ-KUR 4C ayrımı olmadan, emekli maaşını kendisine taşıyan tüm emekliler için promosyon fırsatı sunuyor. Akbank’ın yeni promosyon kampanyalarında miktarlar maaş aralığına göre değişiklik gösteriyor. Ancak şu anda Türkiye’de en yüksek promosyon ödeyen bankalardan biri olarak öne çıkan Akbank, en az 12000 TL en fazla 15.000 TL promosyon desteği sağlıyor. Bu da emekliler için neredeyse bir maaş ikramiye anlamına geliyor.

2.500 TL DE HEDİYE PARA VERİYOR

Ayrıca Akbank, emekli müşterilerine 2500 TL’ye Varan hediye para fırsatı da sunuyor. Akbank müşteri olup kredi kartı ürünlerini kullanan emekliler, yaptıkları harcamalar için çift para hediyesi kazanıyor. Böylece Akbank’ın toplamda ödediği promosyon 17.500 TL’ye kadar çıkıyor.

YENİ MÜŞTERİ OLAN EMEKLİYE 25.000 TL FAİZSİZ KREDİ

Sadece bu kadar da değil. Akbank’ın yeni müşterisi olan emekliler aynı zamanda faizsiz kredi desteğinden de yararlanabiliyor. Akbank hem emekli müşterileri hem de diğer müşterileri için yeni hesap açtırmaları ve Akbank mobil uygulaması üzerinden akbank’lı olmaları halinde tam 25.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlıyor. Akbank’ın faizsiz kredi kampanyasında geri ödeme 6 ay vadeli olarak yapılabiliyor. Akbank müşterisi olan herkes bu ayrıcalıktan yararlanabiliyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Akbank emekli müşterileri için son derece geniş ayrıcalıklar sağlarken başvuru işlemlerini de kolaylaştırdı. SSK BAĞ-KUR 4c emeklisi ayrımı olmadan Akbank müşterisi olmak isteyen herkes başvuru işlemlerini mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabiliyor. Aynı zamanda Akbank mobil uygulama üzerinden dijital asistanla yapacağınız başvurular sonucunda 25.000 TL’lik faizsiz kredi desteği de ortaya çıkıyor.

Akbank’ın emekliye yönelik yeni promosyon kampanyasından faydalanmak istiyorsanız 1 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında Yeni müşteri olarak kampanyaya dahil olabilir, hem promosyon hem de faizsiz kredi alabilirsiniz.

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Merve Aydın
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