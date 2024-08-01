Emekliye Ağustos’ta 3’LÜ MÜJDE! Tahsis NO’ya Göre Maaş Farkı, Promosyon, Ek İkramiye Ödenecek!

Tüm emeklilere Ağustos’ta 3’lü müjde var. Emekli tahsis numarası sonuna göre maaş farkı promosyon ve ek ikramiye hesaplara yatacak.

Emekli maaşı alanlar için sürpriz son dakika haberi geldi. Tüm emeklilere Ağustos’ta 3’lü Müjde verildi. Ağustos ayı milyonlarca emekli için müjdeli haberlerle başlıyor. Emekliye üçü bir arada ödeme yatacak. Hem maaş farkı ödemeleri, hem promosyon ödemeleri hem de ek ikramiye emekli tahsis numarası son hanesine göre yatırılacak. İşte milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek son dakika ödeme gelişmesi…

Emekli maaşı alanlar, Ağustos ayında yapılacak ödemeleri iple çekiyor. Temmuz ayı maaş zamları nedeniyle zor günler geçiren ve eksik zam alan emekliler Ağustos ayında bankalardan ve devletten yeni ödeme destekleri bekliyor. Son dakika haberi az önce geldi. Emekliler için Ağustos ayında sürpriz ek ödemeler var. Hem zamlı Maaşlar hem de maaş farkı ve promosyon ödemeleri emeklinin IBAN numarasına yatacak. Ayrıca bazı bankalarda emekliye ek ikramiye fırsatları da var. İşte Ağustos ayında emekliye müjdeli haberlerin detayları…

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EMEKLİYE 3’LÜ ÖDEME BAŞLIYOR

Milyonlarca emekli için Ağustos ayında üçlü ödeme fırsatı başlıyor. SSK bağ-kur memur emeklisine yatacak yeni ödemeler şöyle:

Emekli maaş promosyonu: Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrası emekli promosyon ücretleri de arttırıldı. Bankalar emeklilere maaş aralığına göre özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. SSK bağ-kur ve memur emeklisi için verilen promosyonlar özel bankalarda 18.000 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Promosyon almak isteyen emeklilerin en geç 30 Ağustos’a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Maaş farkı ödemeleri: SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin en düşük emekli maaşına yapılan zam tbmm’den yeni geçti. O nedenle Temmuz ayında emekli maaşları zamsız olarak hesaplara yattı. Yani en düşük emekli maaşı temmuzda 10.000 TL olarak ödendi. Bu nedenle de emeklilere 2.500 TL’lik fark ödemesi oluştu. En düşük emekli maaşı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bu ödemeyi ağustos ayının ilk haftasında alacak.

Emekliye ek ikramiye ödemesi: Emekliler için bir güzel haberde ek ikramiye ödemesi oldu. SSK bağ-kur memur emeklisi için bankalarda faizsiz kredi ve faizsiz taksitli nakit avansı olarak ek ikramiye fırsatları sunuluyor. Emekli maaşınızı taşıdığınız bankanın web sitesinde detaylı olarak inceleyerek kampanyalardan faydalanabilirsiniz.

EMEKLİYE AĞUSTOS MÜJDELERİ ERKEN GELDİ

16 milyon emekli vatandaş Temmuz ayı maaş zamlarından memnun kalmadı. Yaşadıkları geçim sıkıntısını sık sık dile getiren emekliler ilave zam beklentisi içinde. Özellikle de hala açıklanmayan refah Payı emekliler tarafından talep ediliyor. Şu anda emekliye ek zam konusunda net bir açıklama yok. Ancak milyonlarca emekli için Ağustos ayında yapılacak güzel ödemeler var. Emekliler bu ödemelerden bazılarını başvuru yaparak bazılarını ise doğrudan maaş hesapları üzerinden alabilecek. Bankaların yeni promosyon fırsatlarını detaylı inceleyerek hem promosyon hem de ek ödemelerle ilgili geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kaynak: sondakika24.com