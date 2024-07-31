‘Selpak’ Tartışması Hesap Kapattırdı! Mert Başaran Twitter’a Veda Etti

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yatırım danışmanı Mert Başaran, x hesabından yaptığı bir paylaşımda tasarruf vurgusu yapmıştı. Mert Başaran’ın bu paylaşımı Profesör Doktor Özgür Demirtaş tarafından tiye alınmıştı. Sosyal medyadan gelen eleştirilere dayanamayan Mert Başaran, Twitter hesabını kapattığını duyurdu.
Ünlü tasarruf ve yatırım danışmanı Mert Başaran, bugün son dakika açıklaması yaparak Twitter hesabını kapattığını duyurdu. Mert Başaran bundan sonra paylaşımlarına YouTube ve Instagram’dan devam edeceğini açıkladı. Mert Başaran’ın hesabını kapatmasına sebep olan olay ise Selpak tartışması oldu.
Son dönemlerde sosyal medyadan paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Mert Başaran, son olarak yine tasarruf vurgusu yapmış ve gerekirse Selpak mendili ikiye bölerek kullanın demişti.
Profesör Doktor Özgür Demirtaş ise Mert Başaran’ın bu açıklamalarını tiye aldı. tasarrufun Güzel bir alışkanlık olduğunu belirten Özgür Demirtaş, Tasarruf yaparak zengin olmanın mümkün olmadığını söyledi.
Mert Başaran, Özgür Demirtaş’ın kendisini engellediğini belirterek bir takipçisinin bu yorumu kendisine gönderdiğini söyledi. Özgür Demirtaş’ın Şimdi de kendisine taktığını söyleyen Mert Başaran’dan takipçilerini şaşırtan bir paylaşım geldi. yaptığı yorumların sürekli yanlış anlaşıldığını ve eleştirildiğini belirten Mert Başaran Twitter’a veda edeceğini duyurdu.
Mert Başaran’ın veda paylaşımı şöyle oldu:
“VEDA!
Değerli arkadaşlar twittera veda ediyorum,
Bunun nedeni
1-telefonum herkese açık olmasına rağmen günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki ben her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması
2-anlatmaya çalıştığım seyin bilerek küçümsemesi sanki bu ülkede asgari ücret alıp taksitle Iphone alan yok, hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok, ufak paralar biriktirerek bir şey sahibi olan yokmuş gibi
3-Ben doların enflasyonu var dolar tutmak enayilik dedim4- Bes mükemmel sistem fonlarınızı doğru yönetin
5- Online alışveriş ve kredi kartı kullanmayın tüketiminizi arttırılsıniz almayacağınız şeyleri alırsınız dedim
6- Selpak defter vb mümkün olduğu kadar israf etmeyin sonuçta ağaçtan geliyor doğaya yazık
Bunların hepsi bilimsel gerçek olsa da sürekli saldırıya uğramak beni yordu!”
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