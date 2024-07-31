Süper Lig’in Yeni Logosu Yayınlandı

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlamasına Kısa bir süre kala logo değişikliğine gidildi. Süper Lig’in resmi hesabından yapılan paylaşımda yeni logoda kamuoyuna duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan paylaşımda, 9 Ağustos’ta başlayacak olan Süper Lig’in yeni sezonu öncesi logo değişikliğine gidildiği belirtildi. Yeni Süper Lig logosu, 2024-2025 sezonunun başından itibaren kullanılmaya başlanacak. TFF, tasarlanan yeni logonun Türk futbolunun gücünü, yenilikçi kimliğini ve tutkusunu yansıttığını belirtti.
“Trendyol Süper Lig’in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor. Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair-play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor.”
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