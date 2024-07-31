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Yüzde 100 Zam Geldi: Tüm İşçilere Hayırlı Olsun

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Zam müjdesi son dakika duyuruldu. İşçi maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı. İşte son dakika zam haberinin detayları…

Temmuz ayının son gününde yeni zam müjdesi geldi. Asgari ücretle çalışanlar zam Beklerken son dakika sürprizi yapıldı. Tüm işçilerin maaşları yüzde 100 arttırıldı. Aynı zamanda sosyal haklar da iyileştirildi. Akşam saatlerinde verilen Müjdeli Haber tüm işçilere Hayırlı olsun denildi. İşte İşçiye %100 zam müjdesinin detayları…

Tuzla Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı ve çalışanlara büyük müjdeler verildi. Sözleşme kapsamında kadınlara yönelik projeler ön planda tutulurken, çalışanların mali ve sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

ÖNEMLİ MADDELER VE YENİ HAKLAR

Mobbing Kurulu Kuruluyor: Çalışanların haklarını korumak ve çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla belediyede bir ‘Mobbing Kurulu’ kurulmasına karar verildi.

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Mali Haklar ve Zam: Çalışanların aylık net iyileştirme zammı yüzde 100 oranını aşarak 15 bin TL olarak belirlendi. Bu zam, 31 Mart yerel seçimleri öncesine göre büyük bir artış olarak dikkat çekiyor.

Aile İçi Şiddet Yaptırımları: Aile içi şiddet eylemine karışan personelin mali hakları, mağdur eşe ödenecek.

SOSYAL HAKLAR

Çalışanlar, park alanlarından ve otoparklardan ücretsiz faydalanacak.

Sosyal tesislerde yüzde 30 indirimli hizmet alabilecek.

Belediyeye bağlı sanat ve eğitim merkezlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Spor merkezleri, sağlık hizmetleri ve yüzme havuzları ücretsiz kullanılabilecek.

Belediye evlendirme dairesi ve düğün salonlarında yüzde 60, kültür merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde yüzde 30 indirim sağlanacak.

KUAFÖR VE KREŞ HİZMETLERİ

Belediye binasında erkek ve kadın çalışanların kullanımına sunulacak bir kuaför açılacak, ücret tarifesi sendika ile belirlenecek.

Çalışan çocukları için gündüz bakım evi ve kreş açılacak.

Emzirme odası kurulacak.

Çalışanların ilköğretime giden çocukları için mesai saatleri içinde zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturulacak.

İZİN HAKLARI

Kadın çalışanlara, resmi analık izni haricinde 8 hafta ücretli izin verilecek.

1 Mayıs’ta tüm personeller, engelli çalışanlar ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ve Engelliler Haftası’nın ilk günü idari izinli sayılacak.

Yıllık izin günlerine denk gelen hafta sonu ve ulusal/dini bayramlar izin sürelerine dahil edilmeyecek.

Aile dışı yakın akrabaların vefatı durumunda il içinde 1 gün, il dışında 3 gün ölüm izni verilecek.

KADIN ÇALIŞANLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Kadın çalışanlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde izinli olacak.

Ayda bir gün regl izni verilecek.

Talep doğrultusunda HPV aşıları ücretsiz yapılacak.

EKONOMİK DESTEKLER

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışanlara net 10 bin TL ikramiye ödenecek.

Engelli çalışanlara 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde net 15 bin TL ikramiye verilecek.

Yemek ücreti günlük 76 TL’den 200 TL’ye yükseltildi.

Çalışanlara aylık mavi kart ücreti kadar ulaşım desteği sağlanacak.

TÖREN VE KUTLAMA

Toplu iş sözleşmesi için Tuzla Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, TÜM-BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Tören sonrasında edinilen haklar için belediye binası içinde davullu, zurnalı ve halaylı kutlama yapıldı.

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Merve Aydın
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