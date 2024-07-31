Son Dakika! Abdüllatif Şener’in Oğlu Bedirhan Şener Anneannesini Öldürdü

Son dakika kan donduran olay. Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener anneannesinin silahla vurarak öldürdü.

Son dakika haberine göre eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i öldürdü. Bedirhan Şener’in cinayeti silahla işlediği öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi meneviş Sokak’ta meydana gelen olayda, Eski Başbakan Yardımcısı ve milletvekili Abdüllatif Şener’in kayınvalidesi olan Leyla Çetiner yaşamını yitirdi.

Cinayetin şüphelinin ise Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener olduğu öğrenildi. Önce anneannesine evinde rehin alan Bedirhan Şener ardından da cinayeti işledi.

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Anneannesini öldürdüğü iddia edilen Bedirhan Şener, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrasında gözaltına alındı. Cinayet büro amirliğine götürülen Bedirhan Şener’in işlemleri devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre eski bakan ve başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ankara’da İkamet ettikleri evde başlayan tartışma sonucunda Bedirhan Şener anneannesi Leyla çetiner’i silahlara yine aldı.

Eski bakan Abdüllatif Şener yaşanan gelişmelerin ardından evin bulunduğu sokağa çıktı ve durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve Sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de bölgeye geldiği öğrenilirken ikna çabaları sürdüğü sırada Bedirhan Şener anneannesini silahla vurarak öldürdü.