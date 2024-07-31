Son Dakika! Abdüllatif Şener’in Oğlu Bedirhan Şener Anneannesini Öldürdü

Son dakika haberine göre eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner’i öldürdü. Bedirhan Şener’in cinayeti silahla işlediği öğrenildi.
Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi meneviş Sokak’ta meydana gelen olayda, Eski Başbakan Yardımcısı ve milletvekili Abdüllatif Şener’in kayınvalidesi olan Leyla Çetiner yaşamını yitirdi.
Cinayetin şüphelinin ise Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener olduğu öğrenildi. Önce anneannesine evinde rehin alan Bedirhan Şener ardından da cinayeti işledi.
Anneannesini öldürdüğü iddia edilen Bedirhan Şener, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay sonrasında gözaltına alındı. Cinayet büro amirliğine götürülen Bedirhan Şener’in işlemleri devam ediyor.
Alınan bilgiye göre eski bakan ve başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Ankara’da İkamet ettikleri evde başlayan tartışma sonucunda Bedirhan Şener anneannesi Leyla çetiner’i silahlara yine aldı.
Eski bakan Abdüllatif Şener yaşanan gelişmelerin ardından evin bulunduğu sokağa çıktı ve durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve Sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat polislerinin de bölgeye geldiği öğrenilirken ikna çabaları sürdüğü sırada Bedirhan Şener anneannesini silahla vurarak öldürdü.
İlgili Haberler
Marmaris Belediyesi’nin borçlarını kapatmak amacıyla bazı taşınmazlarını satışa çıkarması, kentte büyük yankı uyandırdı. Yerel gazeteci Murat Ersan, Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün bu satış sürecinde şeffaf davranmadığını öne sürerek, taşınmazların değerinin yüksek olduğunu ve sahiplerinin önceden belli olduğunu iddia etti. Ersan, satışların adrese teslim olacağını savundu. Belediye, bu iddialara karşılık olarak geçmiş dönemden kalan borçları işaret […]
Son dakika haberi… Doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Yeni zamlı tarife 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. Son dakika haberine göre, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 38 zam yapıldı. Yeni zam konutta kullanılan doğalgaz için uygulanacak. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre doğalgaz fiyatlarında yüzde 38 zam 1 Ağustos tarihi itibariyle geçerli olacak. BOTAŞ’ın […]
Yatırım danışmanı Mert Başaran ve Profesör Doktor Özgür Demirtaş arasında çıkan Selpak tartışması hesap kapattırdı. Mert Başaran Twitter’a veda etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yatırım danışmanı Mert Başaran, x hesabından yaptığı bir paylaşımda tasarruf vurgusu yapmıştı. Mert Başaran’ın bu paylaşımı Profesör Doktor Özgür Demirtaş tarafından tiye alınmıştı. Sosyal medyadan gelen eleştirilere dayanamayan […]
Son dakika haberi… Cuma günü için yeni uyarı yapıldı. Tüm Türkiye için zor ve uykusuz günler geri dönüyor. Türkiye’de Temmuz ayının son haftası son derece sıcak ve kavurucu geçmişti. Ancak son bir iki gündür Balkanlar üzerinden gelen yeni serin hava dalgası ile birlikte biraz da olsa nefes alma fırsatı bulduk. Fakat son gelen haberlere göre […]