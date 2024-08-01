Emekli Maaşları Sil Baştan Değişecek: Tarih Verdi

Emekli maaşları yeniden değişiyor. Tarih vererek açıkladı, emekliye yeni düzenleme yapılacak.

16 milyondan fazla emekli Temmuz ayının başında yeni zamlı maaşlarını öğrendi. Fakat emekliler verilen zam oranlarını kabul etmiyor. Emekli maaşlarında makasın da açılması ile birlikte bir gelir adaletsizliği ortaya çıkarken maaşların güncellenmesi talep ediliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emeklinin beklediği haberi verdi. Emekli maaşları tekrar değişecek. Üstelik bu defa Sil Baştan bir düzenleme yapılacak. Aylık bağlama oranında yapılacak değişimle birlikte emeklilerin geliri artacak.

EMEKLİ AYLIK BAĞLAMA ORANI NEDİR?

Emekli maaşı hesaplanırken aylık bağlama oranı baz alınıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı da bu orana göre belirleniyor. Emekli maaşı, ortalama aylık kazancın bu oran ile çarpılması sonucu ortaya çıkıyor. Ancak bu oran 1999 öncesinde %75’in üzerine kadar çıkıyordu. Ne yazık ki Daha sonra yani 2000 yılında yapılan düzenleme ile birlikte %65’e düştü ve ardından 2008 yılında %50’ye kadar geriledi. O nedenle de emekli maaşları düşük kalıyor. Emekli aylık bağlama oranının düşmesi aynı zamanda gelir adaletsizliği neden oluyor. O sebeple bir süredir emeklilerin seyyanen zam talepleri devam ediyor.

TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI YETERSİZ KALDI

Temmuz ayında emekli maaşlarına Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı 6 aylık enflasyon oranları doğrultusunda zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yüzde 24.73 oranında zam alırken memur ve memur emeklisine verilen zam %19.31 oldu.

Ancak aylık bağlama oranının düşük olması nedeniyle kök maaşı 8023 TL altında olan emekliler bu zamdan neredeyse hiç yararlanamadı. O nedenle de hükümet hazine desteğiyle en düşük emekli maaşını arttırdı. 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseldi.

EMEKLİ AYLIK BAĞLAMA ORANI DEĞİŞEBİLİR

SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli aylık bağlama oranı ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Geçtiğimiz günlerde değişim sinyali verdiğini hatırlatan SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylık bağlama oranının artacağını söyledi. Henüz kesin bir açıklama bulunmadığını fakat emekli maaşı sisteminde değişiklik olacağının konuşulduğunu belirten Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki bu sorunu çözmenin yolunun ise intibak yasası olduğunu dile getirdi.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDİR?

Emekli İntibak Yasası, Türkiye’de emeklilik sisteminde eşitlik ve adalet sağlamak amacıyla çıkarılan bir düzenlemedir. Bu yasa, emeklilik maaşları arasında oluşan farkları gidermeyi hedefler ve emeklilere daha adil bir gelir dağılımı sağlamayı amaçlar.

Türkiye’de emeklilik maaşları, yıllar içinde yapılan farklı yasal düzenlemeler nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu durum, aynı prim gün sayısına ve çalışma süresine sahip emeklilerin farklı maaşlar almasına neden olmuştur. Emekli İntibak Yasası, bu adaletsizliği gidermek için 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.

Yasanın Kapsamı ve İçeriği

Yasa, 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanların maaş farklarını gidermeyi amaçlar. 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşları, güncel prim ödemeleri ve enflasyon oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bu şekilde, eski ve yeni emekliler arasında maaş farkları minimize edilmeye çalışılır.

Yasanın Getirdiği Değişiklikler

Maaş Artışları: 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarında düzenlemeler yapılır ve maaşlarında artış sağlanır.

Eşitlik: Aynı prim gün sayısına ve çalışma süresine sahip emeklilerin maaş farkları giderilir.

Adalet: Emeklilik maaşlarında adalet ve eşitlik sağlanarak, emeklilerin refah düzeyi artırılır.