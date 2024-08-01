Yarın 06.30’da Başlıyor! 81 İl İçin Uyarı Yapıldı: Herkes Hazır Olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Mgm’den paylaşılan verilere göre sıcaklıklar hafta sonu yeniden artıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Metrolojiden yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu Türkiye’nin büyük bölümünde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya başlayacak. Cuma gününden itibaren hissedilir derecede artacak olan sıcaklıklar vatandaşı da bunaltacak nokta özellikle hafta sonu planı yapanlar aman dikkat. Resmen kavrulacağız.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteorolojiden hafta sonu için yeni son dakika uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde Poyraz nedeniyle yaşanan serinleme Cuma günü itibariyle sona eriyor. Kavurucu sıcaklar Yurdumuzu yeniden etkisi altına almaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, serin havanın yavaş yavaş etkisini kaybedeceğini belirterek Cuma günü itibarıyla sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını duyurdu. Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren İstanbul’da 36, Ankara’da 36 ve İzmir’de 40 dereceye kadar yükselecek.

SICAK HAVADA DIŞARI ÇIKMAYIN

Diğer yandan yeni sıcak hava dalgası ile birlikte uzmanlardan da uyarı geldi. Özellikle saat 11.00 ve 16.00 aralığında vatandaşların dışarıya çıkarken tedbirli olmaları istendi. Yaşlılar, Kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneş ışınları bu saatlerde tehlikeli olabilir. Sıcak çarpması ile karşı karşıya kalmamak için önleminizi almayı unutmayın.