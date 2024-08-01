100 Bin Taşeron, TYP’li, Ücretli Öğretmen İçin Torba Yasa Müjdesi! Kadro Geliyor

Torba yasa müjdeleri peş peşe geliyor. Taşerona kadro, TYP’li, Ücretli Öğretmen İçin yeni düzenlemeler onaylandı.

Torba yasa maddeleri TBMM’de görüşülmeye devam ederken önemli kararların tarihleri de yakından takip ediliyor. Torba yasa 86 maddeden oluşuyor. Bu maddeler arasında taşerona kadro, ücretli öğretmenlere yeni düzenlemeler. TYP’li işçiye kadro gibi birçok düzenleme yer alıyor. 3600 ek gösterge, bağ-kurlulara 7200 prim ile erken emeklilik ev hanımlarına erken emeklilik gibi düzenlemelerde beklenen diğer maddeler arasında yer alıyor. Peki taşerona kadro çıkacak mı? 100 bin Taşeron, TYP’li, Ücretli Öğretmen için kadro ne zaman geliyor?

Torba yasa maddeleri ve içeriği milyonlarca kişinin gündeminde nokta Çünkü torba yasada çok sayıda vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler arasında 3.600 ek gösterge, bağ-kur’da 7200 prim düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik gibi önemli maddeler var. Ancak bir yandan da taşerona kadro gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki torba yasada Taşerona kadro var mı? Torba Yasa içeriği neler? İşte Son dakika torba yasa maddeleri ve detaylar…

İLGİLİ HABER Emekli Maaşları Sil Baştan Değişecek: Tarih Verdi

TORBA YASADA TAŞERONA KADRO VAR MI?

Taşerona kadro düzenlemesi son olarak 2023 yılında yapılmıştı. Ancak hala 100 bin Taşeron işçi kadro düzenlemesi bekliyor. Torba yasa maddeleri için TBMM’de görüşmelerin başlaması sonrası gözler yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi.

Bugüne kadar torba yasanın birçok maddesi kabul edildi ancak hala önemli düzenlemeler içeren 43 madde TBMM’de bekliyor. Taşerona kadro düzenlemesinin de bu 43 madde içerisinde yer alacağı tahmin ediliyor. Taşerona kadro düzenlemesini de içeren 43 maddenin görüşmeleri 2. Etapta yapılacak. Ardından da karar resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Taşerona kadro düzenlemesinin yanı sıra torba yasada merakla ve heyecanla beklenen başka düzenlemelerde bulunuyor. Bu düzenlemeler şu şekilde:

Memurlara ek gösterge artışı: Memurlar için ek gösterge düzenlemesi torba yasa maddeleri içerisinde kesin olarak yer alıyor. Bu maddeye göre 1. Dereceye gelmiş tüm memurların ek göstergesi 3600’e yükseltilecek. Böylece memurların hem maaşlarında hem emeklilik ikramiyelerinde Hem de emekli maaşlarında artış olacak. Yaklaşık 500.000 memur ve memur emeklisinin bu yeni düzenlemeden yararlanacağı tahmin ediliyor.

Bağ-kur’lu’ya erken emeklilik: Ayrıca torba yasa maddeleri arasında bağ kurulunun prim gün şartı değişikliği de yer alıyor. Eğer TBMM’de kabul edilirse küçük Esnafın prim gün şartı 9.000’den 7200 güne düşürülecek. Böylelikle 1800 gün prim indirimi alan bağ-kurlular 5 yıl erken emeklilik fırsatına sahip olacak. 1 milyondan fazla bağ kurulunun bu düzenlemeden yararlanacağı düşünülüyor.

Ev hanımlarına erken emeklilik: Torba yasa maddeleri arasında ev hanımları için de bir düzenleme yer alıyor. Ev hanımlarına devletten prim desteği verilecek. Ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırmaları halinde, Sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle prim yükü azalan ev hanımları emeklilik hakkına sahip olmuş olacak. Aynı zamanda ev hanımları için bu düzenleme genişleyebilir. Yani çocuk sayısı ve evlilik süresine göre ev hanımlarına daha erken yaşta emekli olma şansı sağlanabilir.