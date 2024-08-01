İzmir’de Elektrik Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu

İzmir’in Konak ilçesinde Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili 42 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan iddianame düzenlerken ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında iddianame hazırlayarak Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
Hazırlanan iddianamede, asli kusurluların Gdz Elektrik ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) firmaları olduğu ifade edildi. Olayın, öngörülemeyecek veya önlenemeyecek herhangi bir olağanüstü Doğa olayının olayı olmadığını belirten savcı, Vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketi ya da kişisel kusurları olmadığını bildirdi.
Ayrıca hazırlanan raporda, olayın gerçekleştiği gün ızgaraların yağmur suyunu tahliye edememesi nedeniyle rutin bakım ve temizliğinin olması gerektiği şekilde yapılmadığının da belirlendiğini belirten savcı, Olay yeri fotoğraflarını da dosyaya ekledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 42 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı inceledikten sonra kabul ederse yargılama süreci başlayacak.
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