Okullar Erken Açılacak! MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısalıyor Ders Saatleri Değişiyor

MEB’den son dakika açıklaması. Öğrencileri üzecek haber geldi. Okullar erken açılacak, yeni dönemde ders saatleri de değişecek.

MEB’den yeni eğitim öğretim yılı öncesi flaş açıklama geldi. Müfredat değişikliği sonrasında yeni detaylar ortaya çıktı. Milyonlarca öğrenci için okullar Bu yıl erken açılacak. Aynı zamanda Okulların tatil süresi ve ders saatleri de değişiyor. Söz konusu uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den son dakika açıklamaları var. Peki 2024 Okullar ne zaman açılacak soru işareti okulların açılış tarihi belli oldu mu?

2023 2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran’da sona ermiş öğrenciler yaz tatiline girmişti. Yaz tatili sürecinde müfredat değişikliği ve yeni yasalar da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen son dakika haberine göre hem Okullardaki tatil süreleri hem de ders saatleri bir kez daha düzenlenecek. Bakanlık, okulların erken açılması için harekete geçti. Peki 2024-2025 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili süresi kısalacak mı?

MEB’DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde müfredat değişikliği uzun süre gündemde kalmıştı. Aynı zamanda yaz tatili sürecinde öğretmenler için de yeni bir meslek kanunu Hazırlandı. Şimdi ise gündemde tatil süresinin kısalması var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin tatil sürelerinin 20 güne yakın kısaltılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki 9 Eylül’de açılacak olan okullar bu durumdan etkilenecek mi? Yaz tatili süresi kısalacak mı?

İLGİLİ HABER Yaz tatili 4 aya çıkıyor! Öğrencilere müjde geldi

YENİ DEĞİŞİKLİKLER GELECEK YIL UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ders saatlerinde önemli değişiklikler yapılacağını belirtmiş aynı zamanda tatil sürelerinin de değişeceğini söylemişti. Ancak 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Yani bu değişiklik Önümüzdeki yıla kaldı. Bu yıl planlandığı gibi okullar 9 Eylül tarihinde açıklanacak. Şu an için tatil sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerin yaz tatili süresinin kısaltılması planlanıyor.

DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğretmenlerin ders saatleri nedeniyle yoğun şikayetlerde bulunduğunu da belirtmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni çalışmalar ile birlikte ders saatlerini de kısaltmayı planlıyor. Bu değişikliğinde gelecek eğitim öğretim yılı itibariyle yapılacağı tahmin ediliyor.

2024-2025 ARA TATİL VE SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılına Kısa bir süre kala öğrenciler için yeni takvimde belli oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil, sömestr tatili ve yaz tatili şu şekilde:

1.dönem ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulanacak.

15 tatil 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma günü bitecek.

2.dönem ara tatil 31 Mart 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak.

9 Eylül’de açılacak olan okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanarak yaz tatiline girecek.