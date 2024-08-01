Galatasaray – Beşiktaş Süper Kupa Maçının Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçının hakemi TFF tarafından açıklandı. Süper Kupa final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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