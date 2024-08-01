Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Spor

Galatasaray – Beşiktaş Süper Kupa Maçının Hakemi Belli Oldu

Yayınlanma:
ABONE OL

Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan maçın hakemi açıklandı.

Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçının hakemi TFF tarafından açıklandı. Süper Kupa final maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Spor
31 Temmuz 2024
Fenerbahçe-Lille Maçını Kart Tutkunu Hakem Yönetecek

Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında dün Lugano’yu mağlup eden Fenerbahçe bir üst turda Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Lille maçının hakemi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, 3 eleme turunda Fransa’nın Lille ekibi ile karşı karşıya gelecek. İlk maç deplasmanda oynanırken Maçın hakemi belli oldu nokta karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs […]

Spor
31 Temmuz 2024
Süper Lig’de Bomba Fatih Terim İddiası! Galatasaray Dışında Bir Takımla Geri Dönüyor

İmparator lakaplı Fatih Terim hakkında bomba iddia geldi. Fatih Terim Süper Lig’e geri mi dönüyor? Fatih Terim’in Galatasaray dışında bir takımı çalıştıracağı konuşuluyor. Galatasaray ile özdeşleşen isimlerden olan İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bomba İddaa gündeme geldi. Fatih Terim’in Süper Lig’de Galatasaray’ı harici bir takımı çalıştıracağı öne sürülüyor. Son olarak panathinaikos’un başına […]

Spor
31 Temmuz 2024
Fenerbahçe’de Fred Şoku! İlk Açıklama Geldi

Fenerbahçe’nin dün akşam oynadığı Laguna maçında sakatlanan Fred’in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Fenerbahçe’nin Yıldız futbolcusu Fred, dün akşam Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Laguna karşısında forma giydiği sırada sakatlanmıştı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada Fred’in sağ diz iç yan Bağında hasar tespit edildiği belirtilirken Brezilyalı futbolcunun tedavisinin başladığı duyuruldu. FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ Sarı lacivert de takım, […]

Spor
31 Temmuz 2024
Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlarında İkinci Maçına Çıkıyor

A Milli kadın voleybol takımımız, 2024 Paris olimpiyat oyunlarında 2. Maçına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları Yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hız kesmeden devam ediyor. Milli sporcularımızla olimpiyatlarda Mücadele veriyor. Filenin Sultanları olimpiyat oyunlarında Yarın 2 maçına çıkacak. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan South Paris Arena’da Oynanacak […]

Okullar Erken Açılacak! MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısalıyor Ders Saatleri Değişiyor

İzmir’de Elektrik Faciasında İstenen Cezalar Belli Oldu

100 Bin Taşeron, TYP’li, Ücretli Öğretmen İçin Torba Yasa Müjdesi! Kadro Geliyor

Süleyman Soylu Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

Yarın 06.30’da Başlıyor! 81 İl İçin Uyarı Yapıldı: Herkes Hazır Olsun

9 Ağustos’ta Geliyor! Tüm Türkiye Hazır Olsun: Allah Sonumuzu Hayır Eylesin