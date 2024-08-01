Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C grubunda mücadele eden A Milli kadın voleybol takımımız, Bu sabah saatlerinde oynanan karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte olimpiyatlarda İkide iki yapan A Milli kadın voleybol takımımız, çeyrek finale yükselmeyi de başardı. Milli takımımız grubun son maçında pazar günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli kadın voleybol takımımızın Yıldızı Melissa Vargas bu maçta da yeteneğini konuşturdu. Olimpiyatlarda 2 maçında da 30 sayı barajını aşmayı Başaran Vargas, olimpiyat tarihinde 30 sayı barajını en az 2. Kez geçen 4. İsim oldu.
Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçında Kaptan Eda Erdem 14, ilkin Aydın ise 10 sayı ile oynadı.
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