1 Eylül’den İtibaren Geçerli Asgari Ücret 20.500 TL Olacak! Kulislerden Sızdı

Asgari ücrete ara zam mı geliyor? 1 Eylül’den itibaren geçerli yeni asgari ücret 20.500 TL olacak iddiası sosyal medyayı çalkaladı.

Asgari ücrete ara zam tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında milyonlarca çalışan da zam bekliyordu ancak beklendiği gibi olmadı. Emekli ve memura zam yapıldı, sosyal yardım ödemeleri arttırıldı, dul ve yetim aylığı alanların maaşı yükseldi ancak 8 milyon Asgari ücretli çalışanın maaşı aynı kaldı. O nedenle de bir süredir hükümete yönelik tepkiler çığ gibi büyüyordu. Asgari ücretliyi heyecanlandıran iddia ise SGK uzmanı İsa Karakaş’tan geldi. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? 2024 yılında asgari ücret güncellenecek mi?

Türkiye’nin gündemini asgari ücret zammı meşgul etmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memura düşük de olsa zam yapıldı ancak Asgari ücretli çalışanlar için ne yazık ki güzel haber gelmedi. Hükümet asgari ücrete “ara zam yok” tutumundan geri adım atmazken Eylül ayı için yeni iddialar gündemde. SGK uzmanlarına göre Hükümet asgari ücret artışı için Eylül ayında Enflasyonun baz etkisiyle düşmesini bekliyor. Üstelik asgari ücrete ara zam konusunda rakam bile verildi. Peki Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Asgari ücrete ara zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EYLÜL’DE ARA ZAM İDDİASI

Asgari ücrete ara zam konusunda son dönemlerde yoğun bir talep var. Ocak 2024’te 17002 TL olarak belirlenen asgari ücret hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle adeta Eridi. Şu anda Asgari ücretin Alım gücü 14.000 TL’ye kadar düşmüş durumda. O sebeple çalışanlar da hükümetten yeni bir ilave zam talep ediyor. Hükümet her ne kadar asgari ücrete ara zam yok dese de SGK uzmanları Eylül ayında asgari ücrete zam geleceğini öne sürüyor. AK Parti kulislerine dayandırdıkları iddialarında hükümetin Enflasyonun bazı etkisi ile düşmesini fırsat bilerek asgari ücrete ara zam yapacağını söyleyen Uzmanlar rakam bile verdi.

1 EYLÜL’DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET ARTACAK

SGK uzmanlarından Asgari ücretli çalışanları heyecanlandıran açıklama geldi. Uzmanlara göre 1 Eylül’den itibaren asgari ücret artacak. Asgari ücrete hükümetin yeni planı olduğu konuşuluyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, açlık sınırının Asgari ücretin çok üstüne çıktığını belirterek hükümetin zam yapmaktan başka çözümü olmadığını söyledi.

Eylül ayında Enflasyonun baz etkisiyle düşeceğini belirten SGK uzmanı İsa Karakaş, yeni asgari ücretin ise 3500 TL’lik seyyanen zam ile 20.500 TL’ye yükseleceğini ifade etti.

NOT: Asgari ücrete ara zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu anda gündeme gelen iddialar sadece SGK uzmanlarının kulis bilgisinden ibaret. O nedenle asgari ücret zammı ile ilgili resmi kaynakları takip etmekte yarar var.