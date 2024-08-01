Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde

Spor 31 Temmuz 2024

İmparator lakaplı Fatih Terim hakkında bomba iddia geldi. Fatih Terim Süper Lig’e geri mi dönüyor? Fatih Terim’in Galatasaray dışında bir takımı çalıştıracağı konuşuluyor. Galatasaray ile özdeşleşen isimlerden olan İmparator lakaplı teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bomba İddaa gündeme geldi. Fatih Terim’in Süper Lig’de Galatasaray’ı harici bir takımı çalıştıracağı öne sürülüyor. Son olarak panathinaikos’un başına […]