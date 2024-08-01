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Milli Boksörümüz Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finalde

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Paris 2024 olimpiyat oyunlarında sporcularımızın başarıları devam ediyor. Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli bugün Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo olimpiyatlarında kadınlar 69 kiloda altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli Bugün yeni bir başarıya daha imza attı. Paris 2024 olimpiyat oyunlarında Polonyalı rakibini geçmeyi Başaran Busenaz, çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli’nin çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos cumartesi günü olacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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kader gun
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