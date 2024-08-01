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Mini EYT ile 1 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Onaylandı

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Erken emeklilik fırsatı Mini EYT ile geliyor. Tam 1 milyon kişi 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. İşte 2 EYT’nin detayları…

TBMM’den geçtiğimiz yıl Şubat ayında geçen EYT yasası ile birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Milyonlarca kişi erken emekli olma hakkına sahip oldu. EYT düzenlemesinde yaş şartı aranmazken prim gün sayısı ve yıl şartı konulmuştu. O nedenle de prim gününü tamamlayamayanlar eksik prim nedeniyle EYT’de kapsam dışı kaldı. Özellikle bağ-kurlular için 9000 gün prim sayısı oldukça yüksek olurken küçük esnaf mağdur olmuştu. Nihayet küçük esnafın yüzünü güldürecek yeni düzenleme hazırlığı başladı. Mini EYT ile milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı yeniden sunulacak. Yaklaşık 1 milyon kişinin 5 yıl erken emekli olması bekleniyor. İşte Mini EYT detayları ve şartlar…

Türkiye’de milyonlarca kişinin heyecanla beklediği torba yasa maddeleri için geri sayım devam ediyor. Torba Yasa içeriği de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle EYT sonrası yeni erken emeklilik düzenlemeleri torba yasada en çok merak edilen maddeler arasında yer alıyor. Bu maddelerden biri de Mini EYT olarak adlandırılan 7200 prim düzenlemesi. Yani bağ-kurlulara prim indirimi maddesi. Peki bağ-kurlulara prim indirimi çıktı mı? Prim indirimi kimleri kapsıyor? Prim indirimi şartları neler? İşte merakla beklenen prim indirimi düzenlemesinin detayları…

EKSİK PRİMİ OLANLAR İÇİN MÜJDE GELDİ

TBMM’ye gelen torba yasa maddeleri arasında milyonlarca bağ-kurluyu ilgilendiren önemli bir düzenleme yer alıyor. Eksik primi olan ve bu nedenle de EYT’yi kaçıran bağ kurlular, yeni düzenleme sayesinde 7200 günden erken emeklilik fırsatına sahip olacak. SSK ve BAĞ-KUR prim eşitlemesi olarak da bilinen bu düzenleme küçük Esnafın emeklilik prim gün sayısının 7200’e indirilmesini öngörüyor. Böylece bağ-kurlular SSK’lılar gibi 7200 günden emekli olabilecek ve emeklilik yaşı 5 yıl düşmüş olacak. Yani düzenleme ile birlikte bağ-kurlulara 5 yıl erken emeklilik fırsatı geliyor.

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BAĞ-KURLULARA PRİM İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bağ-kurlulara prim indirimi torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Torba Yasa’nın şu ana kadar birçok maddesi kabul edildi ancak hala 43 maddenin görüşmeleri sürüyor. Prim indirimi düzenlemesi de bu maddeler arasında yer alıyor. Şu anda TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle bağ-kurlulara prim indirimi maddesinin Eylül ayında meclisten geçmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Prim eksiği olan bağ-kurlular için hazırlanan yeni düzenleme yaklaşık 1 milyon küçük esnafı kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin şartlarına göre prim indirimi, 10 ve altında çalışanı olan küçük esnafı kapsayacak. Böylece EYT’Yi kaçıran küçük esnaf erken emeklilik fırsatını yaş şartı olmadan yakalayacak.

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Merve Aydın
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