Kastamonu’da Madde Bağımlısı Dehşeti: 1 Polisimiz Şehit Oldu

Genel 31 Temmuz 2024

Lor peyniri, tadı pek sevilmese de içerdiği zengin besin değerleriyle sporcuların ve sağlıklı yaşamı benimseyenlerin favorisi haline gelmiştir. İşte lor peynirinin faydaları… Sağlıklı yaşam için olmazsa olmazlardan olan proteinin adeta deposu olan lor peyniri, daha birçok faydası ile de dikkat çekiyor. Tadını çok beğenmesek de lor peynirini tüketmek sağlığımız için inanılmaz katkılar sağlıyor. İçeriğinde protein, […]