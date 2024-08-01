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Kastamonu’da Madde Bağımlısı Dehşeti: 1 Polisimiz Şehit Oldu

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Kastamonu’da madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu etkisinde bulunduğu öne sürülen bir şüpheli polis ekiplerine ateş açtı. 2 polis yaralanırken polislerden biri kurtarılamayarak şehit düştü.

Kastamonu İnönü Mahallesi Afşin Sokak’ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen İsmail Bayam isimli şahıs ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş açtı. Saldırganın açtığı ilk ateşte 2 polis memuru yaralandı.

Binanın giriş katında bulunan evine girerek saklanan şüpheli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Ancak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru A.A. ise hastanede tedavi altında.

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kader gun
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