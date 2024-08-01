9 Ağustos Uyarısı Tüm Türkiye İçin TEKRAR YAPILDI: İşimiz Çok Zor, Hakkımızda Hayırlısı

Son dakika uyarısı 9 Ağustos tarihi için yapıldı. Tüm Türkiye için açıklama var. 9 Ağustos’ta işimiz çok zor olacak. 81 ilde hava sıcaklığı yükselecek, adeta yanıp kavrulacağız. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de meteoroloji uzmanları o tarihe dikkat çekti. Tüm Türkiye’nin işi çok zor olacak. İşte meteorolojiden gelen yeni sıcaklık uyarısı…
Türkiye için meteorolojik kaynaklardan yeni bir son dakika uyarısı geldi. Bu hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları zaten artışa geçecek. Ancak asıl kavurucu sıcaklıklar için tarih belli oldu. Arabistan’ın üzerinden Yurdumuza yeni bir sıcak hava dalgası geliyor Ve üstelik bu defa çok etkili olacak. Meteoroloji uzmanları tarih vererek “evden çıkmayın” uyarısı yaptı. 9 Ağustos’ta Arabistan sıcakları Türkiye’yi adeta kasıp kavuracak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve son dakika meteoroloji uzmanlarının yüksek sıcaklık uyarıları…
Türkiye’de Haziran ayının başından bu yana kavurucu sıcaklıklar etkisini gösteriyor. Temmuz ayında bu sıcaklar daha da yoğun bir şekilde hissedilmişti. Son bir haftada ise Poyraz’ın etkisiyle serin bir hava hissediliyor. Özellikle Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının ve nemin düşmesi ile birlikte uykuda mümkün hale geldi. Ancak bu Sevinç çok uzun sürmeyecek.
Bu hafta sonu Eyyam-ı Bahur sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak. Ancak asıl kritik tarihi ise 9 Ağustos olacak. Arabistan üzerinden gelen yeni sıcaklıklar 9-10 Ağustos tarihlerinde adeta nefes almayı imkansız hale getirecek.
X üzerinden yayın yapan sibirya kaplanı isimli meteoroloji sayfası özellikle Bu tarihe vurgu yaparak tüm Türkiye’yi uyardı. Sibirya kaplanı isimli hesabın paylaşımı şöyle oldu:
“9-10 Ağustosdan itibaren Afrika Merkezinden Bile sıcak Hava Basra Yolu İle Malesef Türkiyede,Balkanlar ve Kırım hattıda sıcak hava etkisinde olacak,Yeşiller Renkler serin Havaları gösterir Orta ve Kuzey Avrupada Nefis serinlik, Bizde ise ,Kahverengi ve Beyaza çalan yerler ise sıcak havanın Kudurtacağı yerler Allah sonumumuzu Hayır eylesin”
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