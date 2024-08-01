SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine 2’li Müjde! Cumhurbaşkanı 20.15’te Onayladı

SSK BAĞ-KUR emeklisine 2’li müjdeyi 20.15’te duyurdu. Cumhurbaşkanı onayladı, emekliye çifte ödeme ile en az 15.000 TL maaş yatacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi milyonlarca vatandaş için ağustos ayı sürpriz bir haberle başladı. Emeklilere Cumhurbaşkanı onayı çıktı. Emekliler bu ay çifte ödeme ile en az 15.000 TL maaş alacak. Akşam saatlerinde gelen son dakika haberi SSK ve BAĞ-KUR emeklisini yakından ilgilendiriyor. Peki emekliye maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekliye ekstra ilave ödeme var mı?

Türkiye’de EYT yasasının çıkması ile birlikte emekli kişi sayısı 16 milyonu aştı. Ayrıca yeni düzenlemelerle beraber kademeli olarak emeklilerin sayısı da artmaya devam ediyor. SSK BAĞ-KUR ve 4c emeklisi fark etmeden emekli maaşlarına Her 6 ayda bir zam yapılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri enflasyon oranında artış alırken memur emeklisi ise Toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında da emekli maaşları belli olmuştu. Ancak SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin en düşük emekli maaşı geç belirlenince maaş farkı oluştu. Emeklilere maaş farkı müjdesi akşam saatlerinde geldi. Cumhurbaşkanı 20.15’te onayladı, karar resmi gazetede yayınlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bu ay en az 15.000 TL maaş alacak.

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EMEKLİYE MAAŞ FARKI ONAYI ÇIKTI

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaşlarına yüzde 24.73 zam yapılmış, memur ve memur emeklisi ise Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile %19.31 maaş zammı almıştı. Ancak SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaşlarına yapılan zamların düşük olması nedeniyle 8000 TL altı maaş alan milyonlarca vatandaş neredeyse sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Kök maaş sorunun nedeniyle harekete geçen hükümet, en düşük emekli maaşının arttırılması için Düğmeye bastı. Yılbaşından bu yana 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2500 TL’lik seyyanen zamla 12.500 TL’ye yükseltildi. En düşük emekli maaşının arttırılmasının ardından emeklilere 2.500 TL’lik zam farkı doğdu. Yani SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Ağustos ayında maaş farkı alacak.

EMEKLİLERE EN AZ 15. 000 TL MAAŞ YATACAK

En düşük emekli maaşının 12500 TL’ye çıkarılması ile Birlikte emekliler için maaş farkı ödemesi doğmuştu. 2.500 olarak verilecek olan maaş farkı ödemelerinin tarihlerini netleşti. Emekli maaşlarına ilave zam kararının TBMM’de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanması ile birlikte bu ay emeklilere maaş farkı ile toplam en az 15.000 TL maaş ödenecek. Yani en düşük emekli maaşı alanlar bu ay tek sefere mahsus olarak 15.000 TL ödeme almış olacak.

Emekli maaş farkı ödemeleri için kesin tarihi en üst SGK tarafından yayınlanmadı. Ancak ağustos ayının ilk haftasında ya da emekli maaşı ödeme takviminde maaşlarla birlikte maaş farkının da hesaplara yatması bekleniyor.