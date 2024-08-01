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Migros İndirimi Arşa Çıkardı! 5 L Ayçiçek Yağı, 5 Kg Un, Kırmızı Et, Tereyağı Yüzde 50 İndirimde

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Migros indirimi yine arşa çıkardı. Ağustos ayının ilk Migros indirimleri belli oldu. Yüzde 50 Migros indirimi kampanyasında 5 L ayçiçek yağı, 5 kg Un, Kırmızı et, tereyağı sizi bekliyor.

Migros Market indirim fırsatlarını duyurdu. 1 Ağustos’ta başlayan ve 4 gün boyunca sürecek olan dev Migros indiriminde Her şey yüzde 50 indirime girdi. Peki Migros indirimli ürünler listesinde neler var? Migros hangi ürünlerde indirim yaptı? Migros kırmızı et indirimi başta olmak üzere birçok ürünü hesaplı fiyatlarla raflara taşıyor. Yeni Migros indirim listesinde yer alan ürünler sadece 4 gün raflarda kalacak. O sebeple yetişen olur. İşte Migros indirimi ve fiyatlar…

MİGROS İNDİRİMLERİ BELLİ OLDU

Ağustos ayı Migros indirimleri bu sabah erken saatlerde yayınlandı. Ünlü marketler zincirinde bu hafta haftalık indirim listesinde birçok farklı ürün bulunuyor. Migros’un yeni indirimli ürünler listesinde kırmızı et fiyatları yüzde 26, deodorant ve tıraş bakım ürünleri yüzde 40, güneş bakım ürünleri ve duş jelleri yüzde 50 İndirimli fiyatlarla raflarda yerini aldı. Ayrıca Migros sanal markete özel ekstra indirimlerde var. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler Migros’un bu haftaki indirimlerini kaçırmasın.

MİGROS’TAN 4 GÜN SÜRECEK YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATLARI

Ayçiçek yağı, Tereyağı, un, kırmızı et başta olmak üzere birçok ürüne indirim yapan Migros’un indirimli fiyat listesi şu şekilde:

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Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 199,00 TL

Migros Tereyağı 1000 G: 279,00 TL

Migros Un 5 Kg: 69,00 TL

Migros Lavabo Açıcı 3×75 G: 34,95 TL

Dana Yemeklik Kaburga Kg: 339,95 TL

Kuzu İncik Kg: 503,96 TL

Kuzu Kuşbaşı Kg: 671,36 TL

Kuzu Kapamalık Et Kg (Kemikli, Parça Kuzu Eti): 473,36 TL

Duru Inspired By Nature Fresh Feel Duş Jeli 440 Ml: 38,98 TL

Le Petit Marseillais Duş Jeli Beyaz Şeftali & Nektarin 650Ml: 119,97 TL

Dove Hindistan Cevizi Yağlı Duş Jeli 450 Ml: 109,75 TL

NIVEA Sun Bebek SPF50+ Koruma & Bakım Hassas Cilt Çocuk Güneş Kremi 200 ml Sprey: 494,97 TL

Sebamed Sun Care 30 Güneş Spreyi 150Ml: 377,47 TL

Nivea Sun Koruma&Nem Nemlendirici Güneş Spreyi Gkf 30 200Ml: 399,97 TL

Nivea Sun Kids Rollon Spf 50+ 50 Ml: 237,47 TL

Miosolare Protection Sunscreen Kids Spf50+/150ml: 195,47 TL

Axe Dark Temptation Erkek Sprey Deodorant 150 Ml: 89,85 TL

Garnier Mineral Lekesiz Koruma Ferah Koku Roll-On Deodorant: 98,37 TL

Gillette Permatik Banyo Kullan At Tıraş Bıçağı 5 Adet: 50,37 TL

Rexona Kadın Sprey Deodorant Shower Fresh 200 ml: 101,85 TL

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Merve Aydın
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