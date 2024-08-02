Instagram Yasaklandı Mı? 2 Ağustos Instagram Ne Zaman Düzelecek, Çöktü Mü?

Instagram çöktü mü yoksa yasaklandı mı? 2 Ağustos Instagram neden açılmıyor? İşte detaylar…

2 Ağustos sabahı itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar Instagram’a erişim sağlayamıyor. Milyonlarca kişi popüler sosyal medya platformuna neden ulaşamadığını merak ediyor. Erişim engelinin nedeni ve ne zaman kaldırılacağı hakkında ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcının her gün aktif olarak kullandığı Instagram’a 2 Ağustos sabahından itibaren erişim sağlanamıyor. Hem uygulama hem de web sitesi üzerinden giriş yapamayan kullanıcılar, sosyal medyada ve internette “Instagram çöktü mü?” ve “Instagram neden açılmıyor?” sorularına yanıt arıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

2 Ağustos 2024 Cuma günü sabah saat 03.00’ten itibaren kullanıcılar, Instagram’da erişim sorunu yaşamaya başladılar. Uygulama ve web sitesine erişim sağlayamayan pek çok kişi, platformun kapatılıp kapatılmadığını veya yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor. Erişim sorunlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında birçok spekülasyon ve soru gündeme geliyor.

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ERİŞİM ENGELİ NEDENİ

Türkiye’de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram’a erişim engelinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirildiği tespit edildi. BTK’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Instagram.com’a bu sabah erişim engeli uygulanmaya başlandı. Erişim engelinin neden getirildiği ve arkasındaki sebep hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

BTK’nın açıklamasına göre, “Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesi yer alıyor. Ancak, bu erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı veya kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar, erişim engelinin ne zaman sona ereceği konusunda belirsizlik yaşıyor ve güncel bilgileri takip ediyor.