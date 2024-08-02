Instagram Yasaklandı Mı? 2 Ağustos Instagram Ne Zaman Düzelecek, Çöktü Mü?

2 Ağustos sabahı itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar Instagram’a erişim sağlayamıyor. Milyonlarca kişi popüler sosyal medya platformuna neden ulaşamadığını merak ediyor. Erişim engelinin nedeni ve ne zaman kaldırılacağı hakkında ise resmi bir açıklama bulunmuyor.
Türkiye’de milyonlarca kullanıcının her gün aktif olarak kullandığı Instagram’a 2 Ağustos sabahından itibaren erişim sağlanamıyor. Hem uygulama hem de web sitesi üzerinden giriş yapamayan kullanıcılar, sosyal medyada ve internette “Instagram çöktü mü?” ve “Instagram neden açılmıyor?” sorularına yanıt arıyor.
2 Ağustos 2024 Cuma günü sabah saat 03.00’ten itibaren kullanıcılar, Instagram’da erişim sorunu yaşamaya başladılar. Uygulama ve web sitesine erişim sağlayamayan pek çok kişi, platformun kapatılıp kapatılmadığını veya yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor. Erişim sorunlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında birçok spekülasyon ve soru gündeme geliyor.
Türkiye’de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram’a erişim engelinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirildiği tespit edildi. BTK’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Instagram.com’a bu sabah erişim engeli uygulanmaya başlandı. Erişim engelinin neden getirildiği ve arkasındaki sebep hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
BTK’nın açıklamasına göre, “Instagram.com 2.08.2024 tarihli Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesi yer alıyor. Ancak, bu erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı veya kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar, erişim engelinin ne zaman sona ereceği konusunda belirsizlik yaşıyor ve güncel bilgileri takip ediyor.
İlgili Haberler
Instagram’a nasıl girilir? VPN ile Instagram’a giriş yapma yolları neler? İşte detaylar… Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos sabahı itibarıyla Instagram’a erişim engeli getirildi. Milyonlarca kullanıcı, Instagram’a nasıl girebileceğini merak ediyor. VPN ile erişim sağlama yöntemleri ise en çok araştırılan konular arasında. 2 Ağustos 2024 Cuma günü saat 03.00’ten itibaren […]
Tüm Türkiye için 9 Ağustos’un yarısı tekrar yapıldı. Son dakika haberi geldi, o tarihte işimiz çok zor olacak. Son dakika uyarısı 9 Ağustos tarihi için yapıldı. Tüm Türkiye için açıklama var. 9 Ağustos’ta işimiz çok zor olacak. 81 ilde hava sıcaklığı yükselecek, adeta yanıp kavrulacağız. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de meteoroloji uzmanları o tarihe […]
Kastamonu’da madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu etkisinde bulunduğu öne sürülen bir şüpheli polis ekiplerine ateş açtı. 2 polis yaralanırken polislerden biri kurtarılamayarak şehit düştü. Kastamonu İnönü Mahallesi Afşin Sokak’ta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürülen İsmail Bayam isimli şahıs ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş açtı. Saldırganın açtığı ilk […]
İzmir’in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında karşıdan karşıya geçerken su ile dolan yolda akıma kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin ölümüye ilgili yürütülen soruşturmada iddianame Hazırlandı. İzmir’in Konak ilçesinde Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili 42 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, bilinçli taksiyle birden fazla […]