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Emekliye Müjde! 2500 TL Maaş Farkı Ödeme Tarihleri Açıklandı

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Son dakika haberine göre emekliye 2500 TL maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. SGK az önce duyurdu. İşte emekli maaş farkı ödeme takvimi…

Resmi Gazete’de son dakika kararı yayınlandı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseldi. Ayrıca vergi paketi düzenlemesi de Resmi Gazete’de çıktı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olması ile birlikte maaş farkı alacak olan emekliler ise ödeme günlerini araştırmaya başladı. Peki emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması…

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması ve vergi paketini içeren kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Son dakika haberine göre emeklilerin alacağı maaş farkı ödeme günleri de netleşti. Peki emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? 2500 TL emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte emekliler için son dakika haberinin detayları…

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin aldığı en düşük emekli maaşı geçtiğimiz günlerde alınan kararlar doğrultusunda güncellenmişti. 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşına 2500 TL seyyanen zam yapılmış ve TBMM genel kuruluna sunulmuştu. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda en düşük emekli maaşı güncellendi. Bugün resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda yeni en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ BELLİ OLDU

Ancak emekli maaşları Normal şartlarda Temmuz ayında artıyordu. En düşük emekli maaşının geç açıklanması ile birlikte emekli maaş farkı ödemeleri de ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük maaş alan emekliler için verilecek 2500 TL fark ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, SSK ve bağ-kur emeklilerinin fark aylık ödemelerini 7 Ağustos tarihinde alacağı bildirildi. SSK bağ-KUR ayrımı olmadan ve tahsis numarası fark etmeden emekliler 7 Ağustos tarihinde maaş hesaplarından fark ödemelerini alabilecek. Ayrıca ağustos ayı emekli maaşları da zamlı olarak hesaplara aktarılacak.

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Merve Aydın
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