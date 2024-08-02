7 Ağustos’ta Başlıyor! SSK ve BAĞ-KUR Emeklisine EK ÖDEME Sürprizi Geldi

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için ek ödeme sürprizi geldi. 7 Ağustos’ta emekliye maaş farkı ödemeleri başlıyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Milyonlarca kişi için Temmuz ayında maaş zamları geçtiğimiz haftalarda belli oldu. 3 Temmuz tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 6 aylık enflasyon açıklandı ve emekli kök maaş zammı da yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Ancak kök maaş zammı sonrası 8.000 TL ve altı maaş alan milyonlarca emekli mağdur oldu. Bunun üzerine de en düşük emekli maaşına güncelleme yapıldı. 12.500 TL’ye çıkan en düşük emekli maaşı bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayı maaşlarını çoktan almıştı. En düşük emekli maaşının geç onaylanması ve resmi gazetede yayınlanması nedeniyle emeklilere maaş farkı oluştu. SGK bir son dakika açıklaması yaparak emekli maaş farkı ödeme günlerini tek tek duyurdu. Peki SSK ve bağ-kur emeklisinin maaş farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Son dakika haberine göre en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasını içeren karar Cumhurbaşkanı imzası ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6 ay boyunca en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak ödenecek. Ancak Temmuz ayında en düşük emekli maaşı eksik ödenmişti. O nedenle SSK ve BAĞ-KUR emeklisine maaş farkı ödemesi yapılacak. SGK’dan emekli maaş farkı ödemeleri ile ilgili kritik açıklama geldi.

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7 AĞUSTOS’TA ÖDEMELER BAŞLIYOR?

En düşük emekli maaşına zam kararının resmi gazetede yayımlanması sonrasında SGK bir son dakika açıklaması yaparak maaş farkı ödeme günlerini duyurdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ilave zamdan Doğan 2500 TL’lik maaş farkı 7 Ağustos tarihinde yapılacak. Herhangi bir başvuru şartı Aranmıyor. Emeklilerin maaş hesaplarına doğrudan ödeme yatacak ve tüm emekliler aynı gün içinde ödemelerini almış olacak.

KİMLER MAAŞ FARKI ALACAK?

Peki maaş farkı ödemesi kimlere yapılacak? Hangi emekliler maaş farkı alacak? En düşük emekli maaşına gelen zam kök maaşı 8077 TL ve altında olanlar için yapılmıştı. Yani bugüne kadar 10.000 TL maaş alan emekliler 12.500 TL maaş almaya başlayacak. Maaş farkı ödemesi de bu emeklilere yapılacak. Hem SSK’lı hem de bağ-kur’lu emekliler maaş farkı alabilecek. Yine dul ve yetim aylığı alanlarda en düşük emekli maaşı zammından faydalanıyor. Dul ve yetim aylığı alanların artışı hisse oranlarına göre oldu ve bu şekilde hesaplara yansıyacak.