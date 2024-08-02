Instagram Kapandı Ama Cumhurbaşkanı Paylaşım Yaptı: Hayırlı Cumalar

Türkiye’de Instagram’ın Erişime kapatılması tüm dünyada geniş Yankı uyandırdı. BTK, Instagram’ın kapatılmasında gerekçe olarak kategori suçları gösterdi fakat asıl nedenin Hamas lideri Haniye paylaşımlarını Instagram’ın engellemesi olduğu konuşuluyor. Instagram’a getirilen erişim engeli tartışılmaya devam ederken ilginç bir olay daha yaşandı. Erişim engeli olan Instagram’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Story attı.
Instagram’a VPN ile girenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın storylerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.
Yaşanan ilginç olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı ise durumu tiye aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa süreliğine Instagram’ı Sadece kendisi için açtığını söyleyenlerde vardı.
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