2000 2006 2008 SGK Girişi Olanlar Dikkat! EYT’siz Erken Emeklilik Onaylandı

SGK Girişi 2000 2006 2008 olanlara EYT’siz erken emeklilik müjdesi. TBMM’den geçti, emeklilik başvuruları başlıyor.

Emeklilik planlamasını çalışma hayatının başında yapmak çalışanlar için büyük önem taşıyor. Ancak zaman zaman çıkan düzenlemeler ve yasalarla birlikte emeklilik yaşını öne çekmekte mümkün oluyor. Bunun bir benzeri geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. EYT yasası sayesinde 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olan milyonlarca vatandaş erken emeklilik hayaline ulaştığı. Ancak 2000 2006 2008 SGK girişi olanlar için yeni düzenlemeler de yolda. Peki SSK ve bağ-kur emeklisinin erken emekli olma yolları nelerdir? Eyt’siz erken emeklilik kimleri kapsıyor?

Milyonlarca çalışan, erken emeklilik için yeni fırsatları merak ediyor. Özellikle EYT’yi kaçıranlar, EYT’siz erken emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Şu anda TBMM’de hem Bağ-Kurluları hem de kadınları ilgilendiren 2 yeni düzenleme var. Ancak bunun yanı sıra bazı özel durumlarda da EYT’siz erken emekli olmak mümkün. Peki EYT’siz erken emeklilik detayları…

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN TBMM’YE GELEN DÜZENLEMELER

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçtiğimiz yıl kabul edilmişti. Ancak EYT yasası kapsamında yaş şartı aranmasa da prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartı aranmıştı. Bu nedenle de milyonlarca bağ-kurlu mağdur olmuştu. Bağ-kur için istenen prim gün sayısı şartı 9000 gün olurken SSK için istenen prim gün şartı 7200 gün oldu. O nedenle de bağ-kurlulara yeni bir düzenleme Hazırlandı. Bağ-kur 7200 gün prim düzenlemesi TBMM’ye geldi. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda bağ-kurlular 1800 gün prim indirimi alacak Ve böylece 5 yıl erken emekli olma şansına sahip olacak. Bu düzenleme Sadece küçük esnafı içerecek.

TBMM’ye gelen diğer bir emeklilik düzenlemesi ise ev hanımları için oldu. Ev hanımlarına da devlet isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri durumunda destek sağlayacak. Böylece ev hanımları hem devlet desteği ile emeklilik hakkına sahip olacak hem de çocuk ve evlilik süresine göre daha erken yaşta emekli olabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 FORMÜL

EYT’siz erken emeklilik için başka formüllerde bulunuyor. Özel durumlara göre değişen erken emeklilik formülleri şu şekilde:

ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar, sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelen çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. 3 çocuğa kadar doğum borçlanması imkanı verilirken bu fırsatı değerlendirenler 6 yıl erken emeklilik hakkına sahip oluyor.

ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkekler için de askerlik avantajı bulunuyor. Erkek sigortalılar sigorta başlangıç tarihlerinden önce askerlik yapmaları durumunda en az bir yıla kadar erken emekli olma fırsatına sahip oluyor.

10 YIL PRİM YETİYOR: Erken emeklilik avantajı kısmi emeklilik ile de yakalanabiliyor. 10 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü olanlar 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olmaları durumunda erken emekli olabiliyor. Ancak sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 sonrası ise yıl şartı 25’e prim gün sayısı şartı ise 4500’e yükseliyor.

YÜZDE 60 RAPOR YETER: Malulen emeklilikte Çalışma hayatı sırasında iş gücünü %60 ve üstü oranında kaybedenler için sağlanan önemli bir erken emeklilik hakkı oluyor. Hem rapor hem de 1800 gün primi olanlar erken emekli olabiliyor.

VERGİ İNDİRİMİ YAŞI KALDIRIR: Engelli çalışanları için erken emeklilik hakkı ise vergi indirimi ile birlikte geliyor. Engelliler için yaş şartı olmadan %40 ve üstü engellilik raporu olması durumunda vergi indirimi fırsatı sunuluyor. Böylelikle engelliler 15 yıl ve 3600 prim gününden başlayarak daha erken yaşta emekli olabiliyor.

YIPRANAN KAZANIR: Yıpranma payı olan meslek gruplarında çalışanlar için de erken emeklilik fırsatı var. Örneğin gemi adamları, gazeteciler, Madenciler gibi meslek grupları yıpranma payı alıyor ve bu sayede işe giriş tarihini geri çekerek erken emeklilik hakkına sahip oluyor.

ANNEYE PRİM VAR: Ağır Engelli çocuğu olan anneler için de prim desteği var. Başkasının bakıma bakımına muhtaç düzeyde ağır Engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası ödedikleri primin dörtte biri toplamında prim desteği alabiliyor. Bu da annelerin emeklilik yaş şartından düşülüyor. Böylece erken emeklilik fırsatı ortaya çıkıyor.